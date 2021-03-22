رابط أبشر قَبُول وتسجيل وظائف الأمن العام برتبة جندي 1442

رابط أبشر قَبُول وتسجيل وظائف الأمن العام 1442 هـ وظائف رجال رتبة جندي حيث تم فتح باب التقديم بواسطة مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السُّعُودية وعلى من يرغب في الالتحاق بالوظيفة الدخول والتسجيل بواسطة منصة أبشر للتوظيف حيث نقدم لكم كافة تفاصيل التسجيل والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظيفة كذلك موعد التقديم عبر السطور التالية.

رابط أبشر قَبُول وتسجيل الأمن العام 1442 هـ

أعلنت مديرية الأمن العام في الملكة العربية السُّعُودية عن وجود وظائف شاغرة للرجال بواسطة رابط أبشر قَبُول وتسجيل في وظائف الأمن العام للعام الحالي برتبة جندي وعلى من يرغب في شغل تلك الوظيفة التسجيل والتقديم عبر منصة أبشر للتوظيف ويجب مراعاة تعبئة كافة البيانات المطلوبة بالكامل والتأكد من صحتها ومراجعتها بشكل جيد وذلك لأن أي بيانات غير صحيحة سوف يتم استبعادها واستبعاد الطلب المُقدم لذلك يُرجى التأكد من كافة البيانات خلال التسجيل.

شروط القبول في وظائف الأمن العام رتبة جندي

تم فتح باب التقديم من أجل القبول في وظيفة الأمن العام رتبة جندي بداية من يوم السبت الموافق 7/8/1442 هـ وقد تقرر أن يتم غلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 12/8/1442 هـ ويجب على المُتقدم لتلك الوظيفة أن تتوفر به الشروط التالية: