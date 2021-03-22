رابط تسجيل وظائف الأمن العام جندي رجال عبر “أبشر” شروط القبول ورابط التسجيل Jobs.sa 1442

تم تلقي آلاف الطلبات المقدمة من قبل العديد من راغبي شغل وظائف الأمن العام جندي رجال عبر منصة أبشر للتوظيف في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ أعمال إستقبال طلبات الإلتحاق بوظيفة جندي التي أعلنت عنها بشكل رسمي مديرية الأمن العام لشئون الأفراد التابعة لوزارة الداخلية في المملكة، وتم تخصيص منصة أبشر لإستقبال طلبات المتقدمين، ونعرض لحضراتكم أهم الشروط التي حددتها الوزارة وخطوات التسجيل في منصة أبشر لضمان نجاح عملية التسجيل بصورة صحيحة والقبول باذن الله.

رابط تسجيل وظائف الأمن العام Jobs.sa 1442

تم تفعيل رابط تسجيل وظائف الامن العام جندي رجال 1442، منذ يوم السبت 7 من شعبان ويستمر تفعيل الرابط لقبول طلبات الإلتحاق الوظيفي لمدة خمس أيام ليكون اليوم الأخير للتقديم هو يوم الخميس 15 من شعبان، ويمكنكم تسجيل بياناتكم الشخصية ملحقة بالأوراق المطلوبة عبر منصة” أبشر”، والوظائف المعلن عنها هي وظيفة جندي رجال وتوجد بعض الشروط للقبول في الوظيفة

إن يكون المتقدم حاصل بحد أدني علي شهادة الثانوية العامة أو ما يمكن مقارنتة بها.

سعودي الجنسية حتي وإن نشاء في بلد أخري.

متزوج من سيدة سعودية .

يتميز باللياقة البدنية والجسدية العالية ويكون الطول والوزن مثالي كما تحدد الوزارة.

لم يلتحق المتقدم من قبل بعمل خاص بالتجنيد علي الاطلاق.

النجاح في كافة الأختبارات وخاصة المقابلة الشخصية وتعتبر من ضمن الشروط الأساسية.

خطوات تسجيل وظائف الامن العام جندي رجال 1442

لرغبة العديد من شباب المملكة العربية السعودية التقديم علي وظائف الأمن العام جندي رجال للعام الحالي 1442، حيث يعتبر قطاع وزارة الداخلية واحد من اعظم وأهم القطاعات في المملكة، اليكم الخطوات