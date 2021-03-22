عاجل: 100 ألف فرصة عمل للسعوديين بوزارة السياحة المؤهلات المطلوبة وموعد التقديم

آلاف فرص العمل للسعوديين 2021 بوزارة السياحة السعودية تصل إلى 100 ألف فرصة عمل، نقدم لكم اليوم كافة التفاصيل والشروط حول وظائف وزارة السياحة السعودية وسوف نتعرف معكم على المؤهلات المطلوب وموعد التقديم، حيث أعلنت وزارة السياحة عن توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للسعوديين من خلال حملة مستقبلك سياحة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، وتستهدف تلك الحملة فئة الشباب لزيادة عمالة الشباب المؤهل للعمل في القطاع السياحي من الكوادر الوطنية، لذا نتناول اليوم جميع التفاصيل الخاصة بتلك الحملة وما تستهدفه وزارة السياحة من إطلاقها، بالإضافة إلى موعد التقديم على الوظائف والمؤهلات المطلوبة وفقاً لوزارة السياحة السعودية.

100 ألف فرصة عمل بوزارة السياحة السعودية

تسعى وزارة السياحة إلى تقديم فرص عمل للقدرات الشابة للعمل داخل الوزارة، وهذا ما أعلنته مؤخراً بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني ووزارة التنمية البشرية وعدد من الجهات، وتهدف تلك الحملة إلى الارتقاء بجودة العاملين لدى قطاع السياحة، بالاضافة إلى ضخ مزيد من الطاقات الشابة داخل القطاع السياحي من خلال برامج تدريب وتأهيل متنوعة، حيث تهدف تلك البرامج إلى إكساب المتقدمين المهارات الوظيفية التي تؤهلهم للعمل داخل القطاع.

موعد بدء حملة مستقبلك سياحة

صرحت وزارة السياحة السعودية بأن حملة مستقبلك سياحة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، والتي تستهدف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل لعام 2021 من الكوادر البشرية الوطنية، أن موعد التسجيل في حملة مستقبلك سياحة للتوظيف قد بدأ يوم السبت 20 / 3 / 2021، والذي يوافق السابع من شهر شعبان الجاري من عام 1442، وينتهي التسجيل في وظائف وزارة السياحة عند الاكتفاء بالعدد المطلوب للوظائف المتاحة، ويمكنك التسجيل في الحملة من خلال بوابة نظام التوظيف عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة السياحة.

المؤهلات المطلوبة في حملة مستقبلك سياحة

توفر وزارة السياحة ما يتجاوز 100 ألف فرصة عمل للرجال و النساء لجميع المؤهلات على أن يتم طرحها في عدة مناطق بالمملكة، كما تضمنت حملة مستقبلك سياحة عدد من الحوافر منها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين، مما يُحفز القطاع الخاص إلى ضخ عمالة شابة أكثر من الموارد البشرية الوطنية لتغطية احتياجات القطاع السياحي.

وتستهدف حملة مستقبلك سياحة جميع حاملي الشهادات المختلفة من ابتدائية وثانوية وبكالوريوس، و لحاملي البكالوريوس فهناك فرص لجميع التخصصات ومنها تخصصات الهندسة والإدارة والاقتصاد بالإضافة إلى التخصصات التي تشمل الجغرافيا واللغة العربية والترجمة واللغة الإنجليزية، كما قد أتاحت فرص لتخصصات الكيمياء والأحياء وكافة العلوم والأمن السرياني، وذلك عبر بوابة التوظيف في الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة.