رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442 الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442 الشروط والضوابط للتقديم والتسجيل في وظائف وزارة السياحة، وسنتابع معكم اليوم من خلال هذا التقرير نظام استقبال وتسجيل كافة الطلبات، وهذه الوظائف والتدريب متاح للرجال والنساء، كما سنتابع أيضا رابط دليل المستخدم لتقديم طلبات التوظيف بوزارة السياحة، هذا ويهتم نظام التقديم باستقبال كافة الطلبات لشغل تلك الوظائف، هذا وقد وجدت هذه الوظائف نصيب وافر من شباب وشابات المملكة، خاصة مع اهتمام الحكومة السعودية بقطاع السياحة، وبعد انطلاق عدة مشروعات سياحية كبرى.

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن حالياً التقدم من الراغبين من على رابط موقع وزارة السياحة الإلكتروني للتوظيف، حيث سيتم أرشفة جميع الطلبات، وذلك بطريقة ألية، ثم سيتم قيام المسؤولون بتدقيق ومراجعة تلك الطلبات، وسيتم الاختيار وتحديد المقبولين، وذلك حسب المعايير التي وضعتها الوزارة، وذلك وفقا لمتطلبات تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة، وذلك حسب مواقع العمل بالمنشآت السياحية بالمملكة، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت السياحية.

الدخول إلى رابط وزارة السياحة.

القيام بتعبئة المعلومات الشخصية المطلوبة.

إدخال ألاسم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة.

إدخال رقم بطاقة الأحوال.

إدخال مكان وتاريخ الميلاد.

اختيار الحالة لاإجتماعية للمتقدم.

إدخال الجنسية والجنس وعدد أفراد عائلتك.

رقم صندوق البريد الشخصي.

الرمز البريدي الخاص بمنطقتك.

واسم المدينة التي تسكن بها.

أرقام التواصل معك والبريد الإلكتروني الخاص.

وفي بعض الحالات تطلب الهيئة اسم رقم هاتف وعنوان شخص أخر يمكن التواصل معك عن طريقة.

قم باختيار الجامعة أو المدرسة التي حصلت على مؤهلك الدراسي وتخرجت منها، وذلك من القائمة المنسدلة أدناة، وكذلك مؤهلك،وتاريخ التخرج، وتخصصك، وتقديرك.

يجب تقييم نفسك لدرجه إتقانك للغة العربية، والإنجليزية، وذلك قرأة وتحدث وكتابة، في حال كنت تتقن لغات أخرى يتم توضيح ذلك في الحقل المخصص لذلك.

طريقة استخدام نظام التوظيف بوزارة السياحة السعوديةالمعلومات الأكاديمية المطلوبة لوظائف وزارة السياحةالحالة الجنائية للراغبين في التسجيل على وظائف وزارة السياحة

في حال كانت الإجابة على الأسئلة الأربع التالية ثم بوضع علامة صح، أما في حال كانت الإجابة لا الرجاء ترك الاختيار فارغ

بعد الانتهاء مما سبق يجب عليك القيام برفع ملف السيرة الذاتية “C.V” الخاص بك عن طريق الضغط على كلمة “اختيار ملف” في حال رغبتك في تحويل طلب التوظيف الخاص بك إلي جهات سياحية أخرى قم باختيار أوافق” .

وأخبرا قم بالضغط على كلمة إرسال، حينها سيتم طلب التوظيف الخاص بك للمسؤولين ليقوموا بالاختيار وتحديد المقبولين، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.