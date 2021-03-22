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رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442 الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

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نجوى ابراهيم 0 تبليغ

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442 الشروط والضوابط للتقديم والتسجيل في وظائف وزارة السياحة، وسنتابع معكم اليوم من خلال هذا التقرير نظام استقبال وتسجيل كافة الطلبات، وهذه الوظائف والتدريب متاح للرجال والنساء، كما سنتابع أيضا رابط دليل المستخدم لتقديم طلبات التوظيف بوزارة السياحة، هذا ويهتم نظام التقديم باستقبال كافة الطلبات لشغل تلك الوظائف، هذا وقد وجدت هذه الوظائف نصيب وافر من شباب وشابات المملكة، خاصة مع اهتمام الحكومة السعودية بقطاع السياحة، وبعد انطلاق عدة مشروعات سياحية كبرى.

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة
رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن حالياً التقدم من الراغبين من على رابط موقع وزارة السياحة الإلكتروني للتوظيف، حيث سيتم أرشفة جميع الطلبات، وذلك بطريقة ألية، ثم سيتم قيام المسؤولون بتدقيق ومراجعة تلك الطلبات، وسيتم الاختيار وتحديد المقبولين، وذلك حسب  المعايير التي وضعتها الوزارة، وذلك وفقا لمتطلبات تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة، وذلك حسب مواقع العمل بالمنشآت السياحية بالمملكة، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت السياحية.

طريقة استخدام نظام التوظيف بوزارة السياحة السعودية

نظام التوظيف والتدريب بوزارة السياحة السعودية 1442

نظام التوظيف والتدريب بوزارة السياحة السعودية 1442
نظام التوظيف والتدريب بوزارة السياحة السعودية 1442
  • الدخول إلى رابط وزارة السياحة.
  • القيام بتعبئة المعلومات الشخصية  المطلوبة.
  • إدخال ألاسم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة.
  • إدخال رقم بطاقة الأحوال.
  • إدخال مكان وتاريخ الميلاد.
  • اختيار الحالة لاإجتماعية للمتقدم.
  • إدخال الجنسية والجنس وعدد أفراد عائلتك.
  • رقم صندوق البريد الشخصي.
  • الرمز البريدي الخاص بمنطقتك.
  • واسم المدينة التي تسكن بها.
  • أرقام التواصل معك والبريد الإلكتروني الخاص.
  • وفي بعض الحالات تطلب الهيئة اسم  رقم هاتف وعنوان شخص أخر يمكن التواصل معك عن طريقة.
المعلومات الأكاديمية المطلوبة لوظائف وزارة السياحة

المعلومات الأكاديمية للمتقدمين لوظائف وزارة السياحة

المعلومات الأكاديمية للمتقدمين لوظائف وزارة السياحة
المعلومات الأكاديمية للمتقدمين لوظائف وزارة السياحة
  • قم باختيار الجامعة أو المدرسة التي حصلت على مؤهلك الدراسي وتخرجت منها، وذلك من القائمة المنسدلة أدناة، وكذلك مؤهلك،وتاريخ التخرج، وتخصصك، وتقديرك.
  • يجب تقييم نفسك لدرجه إتقانك للغة العربية، والإنجليزية، وذلك قرأة وتحدث وكتابة، في حال كنت تتقن لغات أخرى يتم توضيح ذلك في الحقل المخصص لذلك.
الحالة الجنائية للراغبين في التسجيل على وظائف وزارة السياحة

في حال كانت الإجابة على الأسئلة الأربع التالية ثم بوضع علامة صح، أما في حال كانت الإجابة  لا الرجاء ترك الاختيار فارغ

وظائف

وظائف
وظائف

بعد الانتهاء مما سبق يجب عليك القيام برفع ملف السيرة الذاتية “C.V” الخاص بك عن طريق الضغط على كلمة “اختيار ملف” في حال رغبتك في تحويل طلب التوظيف الخاص بك إلي جهات سياحية أخرى قم باختيار أوافق” .

وطائف وزارة السياحة السعودية 1442

وطائف وزارة السياحة السعودية 1442
وطائف وزارة السياحة السعودية 1442

وأخبرا قم بالضغط على كلمة إرسال، حينها سيتم طلب التوظيف الخاص بك للمسؤولين ليقوموا بالاختيار وتحديد المقبولين، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

الوسوم

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442 الشروط والضوابط للتقديم والتسجيل في وظائف وزارة السياحة، وسنتابع معكم اليوم من خلال هذا التقرير نظام استقبال وتسجيل كافة الطلبات، وهذه الوظائف والتدريب متاح للرجال والنساء، كما سنتابع أيضا رابط دليل المستخدم لتقديم طلبات التوظيف بوزارة السياحة، هذا ويهتم نظام التقديم باستقبال كافة الطلبات لشغل تلك الوظائف، هذا وقد وجدت هذه الوظائف نصيب وافر من شباب وشابات المملكة، خاصة مع اهتمام الحكومة السعودية بقطاع السياحة، وبعد انطلاق عدة مشروعات سياحية كبرى.

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa 1442

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة
رابط التقديم لوظائف وزارة السياحة السعودية mt.gov.sa الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن حالياً التقدم من الراغبين من على رابط موقع وزارة السياحة الإلكتروني للتوظيف، حيث سيتم أرشفة جميع الطلبات، وذلك بطريقة ألية، ثم سيتم قيام المسؤولون بتدقيق ومراجعة تلك الطلبات، وسيتم الاختيار وتحديد المقبولين، وذلك حسب  المعايير التي وضعتها الوزارة، وذلك وفقا لمتطلبات تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة، وذلك حسب مواقع العمل بالمنشآت السياحية بالمملكة، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت السياحية.

طريقة استخدام نظام التوظيف بوزارة السياحة السعودية

نظام التوظيف والتدريب بوزارة السياحة السعودية 1442

نظام التوظيف والتدريب بوزارة السياحة السعودية 1442
نظام التوظيف والتدريب بوزارة السياحة السعودية 1442
  • الدخول إلى رابط وزارة السياحة.
  • القيام بتعبئة المعلومات الشخصية  المطلوبة.
  • إدخال ألاسم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة.
  • إدخال رقم بطاقة الأحوال.
  • إدخال مكان وتاريخ الميلاد.
  • اختيار الحالة لاإجتماعية للمتقدم.
  • إدخال الجنسية والجنس وعدد أفراد عائلتك.
  • رقم صندوق البريد الشخصي.
  • الرمز البريدي الخاص بمنطقتك.
  • واسم المدينة التي تسكن بها.
  • أرقام التواصل معك والبريد الإلكتروني الخاص.
  • وفي بعض الحالات تطلب الهيئة اسم  رقم هاتف وعنوان شخص أخر يمكن التواصل معك عن طريقة.
المعلومات الأكاديمية المطلوبة لوظائف وزارة السياحة

المعلومات الأكاديمية للمتقدمين لوظائف وزارة السياحة

المعلومات الأكاديمية للمتقدمين لوظائف وزارة السياحة
المعلومات الأكاديمية للمتقدمين لوظائف وزارة السياحة
  • قم باختيار الجامعة أو المدرسة التي حصلت على مؤهلك الدراسي وتخرجت منها، وذلك من القائمة المنسدلة أدناة، وكذلك مؤهلك،وتاريخ التخرج، وتخصصك، وتقديرك.
  • يجب تقييم نفسك لدرجه إتقانك للغة العربية، والإنجليزية، وذلك قرأة وتحدث وكتابة، في حال كنت تتقن لغات أخرى يتم توضيح ذلك في الحقل المخصص لذلك.
الحالة الجنائية للراغبين في التسجيل على وظائف وزارة السياحة

في حال كانت الإجابة على الأسئلة الأربع التالية ثم بوضع علامة صح، أما في حال كانت الإجابة  لا الرجاء ترك الاختيار فارغ

وظائف

وظائف
وظائف

بعد الانتهاء مما سبق يجب عليك القيام برفع ملف السيرة الذاتية “C.V” الخاص بك عن طريق الضغط على كلمة “اختيار ملف” في حال رغبتك في تحويل طلب التوظيف الخاص بك إلي جهات سياحية أخرى قم باختيار أوافق” .

وطائف وزارة السياحة السعودية 1442

وطائف وزارة السياحة السعودية 1442
وطائف وزارة السياحة السعودية 1442

وأخبرا قم بالضغط على كلمة إرسال، حينها سيتم طلب التوظيف الخاص بك للمسؤولين ليقوموا بالاختيار وتحديد المقبولين، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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