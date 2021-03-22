26 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن طرح 26 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والأمنية والمساندة، في مقره بمدينة الرياض، داعيا المتقدمين إلى المسارعة في التسجيل في هذه الوظائف من خلال الدخول على الرابط وتعبئة الطلب .

المؤهلات المطلوبة لوظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الثانوية

التخصصات المطلوبة لوظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

المالية – الإعلام – اقتصاد – التسويق – القانون – المحاسبة – إدارة الأعمال – الإدارة المكتبية – الموارد البشرية – علوم الحاسب – العلاقات العامة – تقنية المعلومات – هندسة الشبكات – تصميم الجرافيك – السكرتارية التنفيذية

تعرف على الوظائف الشاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني “مركز حكومي “

1- أمين مستودع

2- منسق تدريب

3- باحث قانوني

4- مصمم موشن جرافيك

5- مصمم جرافيك أول

6- كاتب تقني

7- دعم فني

8- محلل بيانات

9- مهندس شبكات

10- مطور

11- مراقب جودة أعمال

12- مدير مالي

13- مشرف صيانة

14- موظف أمن

15- كاتب محتوى

16- مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)

17- أخصائي نظم تعليمية

18- مصمم تجربة المستخدم

19- سكرتير تنفيذي

20- أخصائي تدريب ونوعية

21- موظف استقبال

22- سائق

23- أخصائي مشتريات

24- أخصائي توظيف

25- مدير إدارة تطوير الأعمال

26- مدير إدارة المراجعة الداخلية

شروط التقديم في وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حدد المركز، مثلا للحصول على وظيفة باحث أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس، في جميع التخصصات ويفضل ان يكون حاصلا على درجة الماجستير، أو أن تكون لديه خبره لا تقل عن 3 سنوات.

مؤكدا المركز على الراغبين في الوظائف المتوفرة للمركز الوطني، أن يكونوا لديهم الخبرة والمهارة، حيث لكل وظيفة مهارات محددة تتطلب توافرها في المتقدم.

ويمكن للراغبين الاطلاع على باقي الشروط ،حسب الوظيفة والمدة الزمنية، للحصول على الوظيفة من خلال زيارة موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني https://nelc.gov.sa/jobs.

أن يكون المتقدم للحصول على الوظائف المذكورة بالأعلى من المواطنين والمواطنات أي سعودي الجنسية.