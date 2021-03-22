لجميع المؤهلات | وظائف خالية بشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الخالية في مختلف التخصصات لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 5000 جنيه، ونتابع الآن نشر الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

مطلوب عدد 3 مهندس ميكانيكا سيارات نقل ثقيل براتب 5000 جنيه. مطلوب عدد 3 مهندس كهرباء – صيانة كهرباء، براتب يبدأ من 4500 إلى 5000 جنيه. مطلوب عدد 3 ميكانيكي سيارات نقل ثقيل ، ويشترط خبرة. مطلوب عدد 3 فني فتيس نقل ثقيل، مؤهل لا يقل عن ابتدائية وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 4000 جنيه. مطلوب عدد 5 مساعد ميكانيكا نقل ثقيل، براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه. مطلوب عدد 50 فني لحام. مطلوب عدد 50 فني دوكو سيارات. مطلوب عدد 20 فني خراطة. مطلوب عدد 20 فني برادة وتجميع. مطلوب عدد 50 فني تشطيبات فيبر أوتوبيسات.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وأن لا يقل المؤهل عن ابتدائية وخبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية وحوافز شهرية وحوافز إنتاج وزيادات سنوية والعمل 8 ساعات، بالإضافة إلى توفير مواصلات “القاهرة – الشرقية – العاشر من رمضان”، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0244872186 -01201102200 – 01223903109