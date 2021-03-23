التقديم على الأمن العام ١٤٤٢ jobs.sa: رابط ابشر للتوظيف للتسجيل واستعلام نتائج الترشيح

ننشر رابط التقديم على الأمن العام ١٤٤٢ برقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري الإلكتروني، حيث أتاحت بوابة ابشر التوظيف رابط التسجيل في الأمن العام اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 7 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 20 مارس 2021م، واليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 مارس 2021م هو اليوم الرابع للتقديم في الوظائف العسكرية المعلن عنها، ويجب على كافة الراغبين في تقديم مديرية الأمن العام القيام بتعبئة كافة الحقول المطلوبة بمنتهى الدقة حتى لا يتم استبعاد من يوجد لديه اختلافاً في بيانات التسجيل وفق الشروط المعلنة، ومن خلال ثقفني نوفر شروط الأمن العام للتقديم على الوظائف، ورابط دخول منصة ابشر توظيف الرسمي.

التقديم على الأمن العام ١٤٤٢

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية عبر منصة ابشر وظائف عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بوظائف قطاع المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية للتعيين على رتبة جندي للرجال، وقد تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

موعد تسجيل الأمن العام 1442

تم تحديد فترة التسجيل في الأمن العام للالتحاق بالوظائف المعلن عنها من الإدارة العامة للقبول المركزي ضمن الإعلان الوظيفي المعروض عبر منصة ابشر للتوظيف، حيث جاءت مواعيد التقديم على الوظائف وفق التالي:

بدأت عملية التسجيل وتفعيل رابط التقديم اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ.

ويستمر التسجيل متاحاً لمدة خمسة أيام متتالية على مدار 24 ساعة لينتهي يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 مارس 2021م.

شروط التسجيل في الأمن العام

قبل بدء الراغب في التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام في التسجيل وتعبئة نموذج التقديم المتاح الآن عبر منصة ابشر توظيف، يجب قراءة الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة برتبة جندي بالأمن العام للالتحاق بقطاعات الأمن العام السعودي.

حيث اشترطت الإدارة العامة للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده خلال تأديته خدمة المملكة في خارجها، وأن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، ويمكنكم التعرف على باقي الشروط من خلال التالي:

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

ألا يقل الطول عن 168سم.

أن يتناسب الوزن مع الطول.

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يقل السن عن 17 عاماً كحد أدنى، وألا يزيد عن 30 عاماً كحد أقصى.

اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته.

عند الحصول على المؤهل التعليمي من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة ومصادقتها من وزارة التعليم.

رابط تقديم ابشر توظيف الأمن العام

يتم التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام عن طريق منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني، حيث يتم الدخول إلى المنصة ثم النقر على الوظائف المتاحة، وسيتم التحويل مباشرةً إلى قائمة تحتوي على كافة الوظائف العسكرية المتاحة، قم بالنقر على رتبة جندي بالأمن العام رقم الوظيفة “570”، ومن يرغب في الحصول على الرابط الرسمي للتقديم، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في الأمن العام عبر ابشر توظيف (jobs.sa) الرسمي.

قم بقراءة الشروط والنقر على مربع الموافقة على الشروط ولقواعد الخاصة بالوظيفة ثم النقر على تقديم الطلب، ثم قم بتعبئة معلومات الدخول وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد واختيار الجنس “ذكر” واختيار الحالة الاجتماعية متزوجاً أم عازب وكتابة رقم الهوية للأب، ثم موافق ومتابعة عملية التسجيل.