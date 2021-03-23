التقديم على وظائف جامعة أم القرى 1442

أعلنت جامعة أم القري بالمملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين ( رجال، نساء) بنظام التعاقدات المؤقتة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة والواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف ومسميات الوظائف المطلوبة كما نقدم لكم رابط التقديم على تلك الوظائف للراغبين بالإلتحاق بها.

وظائف جامعة أم القري وأهم الشروط المطلوب توافرها

أعلنت جامعة أم القري عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المتقدم لكي يتقدم لشغل أحد الوظائف المطلوبة وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

متفرغ للعمل بشكل كامل.

يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

يتطلب إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الحصول على المؤهل العلمي المناسب لكل وظيفة.

يتطلب وجود خبرة سابقة.

المستندات المطلوبة ورابط التقديم على الوظائف

يتطلب تقديم صورة الهوية الوطنية سارية المفعول وتقديم المؤهل العلمي والخبرات العلمية الحاصل عليها المتقدم والدورات التدريبية في حال تواجدها وسوف يتم التقديم على تلك الوظائف من خلال جامعة أم القري وبدأ التقديم منذ يوم الأحد الموافق الثامن من شعبان الحادي والعشرون من مارس الجاري ويستمر حتي يوم الخميس المقبل الموافق الثاني عشر من شهر شعبان الجاري.

مسميات الوظائف الشاغرة بجامعة أم القري

أولاً: بالنسبة للرجال

وظيفة مدير تدريب.

وظيفة مستشار قانوني.

وظيفة موظف تنسيق وتسجيل للمتدربين.

وظيفة مستشار قانوني.

وظيفة مهندس سلامة وصحة مهنية.

وظيفة محاسب.

وظيفة مدير وحدة عالي.

ثانياً: بالنسبة للنساء

موظفة التنسيق والتسجيل للمتدربين.

وظيفة ضابط تنسيق.

ثالثاً: وظائف للجنسين

وظيفة باحث قانوني.

وظيفة متخصص تسوق.

وظيفة متخصص نظم معلومات.

وبدأ استقبال طلبات التوظيف من يوم الأحد الموافق 21/3/2021 ويستمر فتح باب التقديم حتي يوم الخميس الموافق 25/32021.