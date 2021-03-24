رابط التقديم على وظائف جامعة ام القرى التعاقدية 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - وظائف جامعة ام القرى التي تم الإعلان عنها في معهد البحوث والدراسات الإستشارية، حيث ينص الإعلان عن توفر عدد من وظائف إدارية شاغرة ضمن جامعة أم القرى، وهي مجموعة من وظائف تعاقدية مؤقتة من خلال برامج تخص الدراسات العليا وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية، وهو متاح للجنسين الذكور والإناث، مع ضرورة توافر شروط خاصة بكل وظيفة من المقدم عليها.

رابط التقديم على وظائف جامعة ام القرى 1442

أعلنت جامعة ام القرى عن فتح باب التقديم للوظائف التعاقدية المؤقتة للرجال والنساء، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 21-3 -2021 , وذلك عبر التقديم على الرابط الرسمي لـ وظائف ام القرى 1442.

شروط وظائف جامعة ام القرى 1442

وقد شمل الإعلان عدة شروط للتقديم على وظائف جامعة ام القرى، بالإضافة إلى متطلبات ووثائق رسمية مطلوبة ويجب إرفاقها مع طلب التقديم وهي كالتالي :

يجب أن يكون الشخص المتقدم لوظائف جامعة ام القرى سعودي الجنسية.

يجب على الشخص المتقدم أن يجتاز الإختبار والمقابلة الشخصية التي سيطلب إليها.

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

يجب إرفاق صورة عن الهوية الوطنية الشخصية.

يجب أن يجيد الشخص المتقدم استخدام الحاسب الآلي، وجميع برامج المايكروسوفت بصفة عامة.

يجب إرفاق نسخة من آخر شهادة علمية تم تحصيلها.

ارفاق صور عن الخبرات والدورات مع كتابة نسخة من سي في .

مسميات وظائف ام القرى 1442

أعلنت جامعة ام القرى عن توفر 16 وظيفة حالية في جميع الأقسام، مع اختلاف المسميات الوظيفية، وعلى المتقدمين مراعاة شروط التقديم لكل وظيفة وفيما يلي التفاصيل :

وظيفة محاسب ويشترط على المتقدم أن يكن حاصل على شهادة جامعية في مجال المحاسبة. مدير وحدة مالية ,يجب على المتقدم أن يكن لديه ماجستير إدارة أعمال. مهندس سلامة وصحة مهنية يجب أن يكن المتقدم حاصل على بكلوريوس هندسة مدنية أو بعض الهندسات الأخرى. أخصائي نظم المعلومات يشترط الحصول على مؤهل عالي في الحاسوب والمعلوماتية. أخصائي تسويق يجب أن يكن المتقدم حاصل على شهادة عليا في إدارة الأعمال. أخصائي موارد بشرية مطلوب يجب أن يكن من حملة البكلوريوس في تخصص إدارة موارد بشرية. باحث قانوني مطلوب شاغرين ويجب أن يكن لديه شهادة عليا في القانون والأنظمة. مدير تدريب شاغرين يشترط أن يكن المتقدم حاصل على الماجستير . موظف تسجيل وتنسيق للمتدربين مطلوب شاغرين مطلوب شهادة عليا في هندسة العلوم التطبيقية.

وهنا نكن قد بينا الوظائف في جامعة ام القرى 1442، بالإضافة لتبيان شروط التقديم لكل وظيفة على حدا.

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