“شرح” التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢ jobs.sa: رابط بوابة ابشر للتوظيف الرسمي

ننشر خطوات وكيفية التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢ للتعرف على طريقة تقديم وظائف الأمن العام الواجب اتباعها عند التقديم في الأمن العام لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للوظيفة العسكرية المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، حيث يبحث العديد عن خطوات تقديم الأمن العام المقرر فتح باب التسجيل والقبول به اعتباراً من اليوم، لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير كيفية تقديم وظائف المديرية العامة للأمن العام 1442، بالإضافة إلى توفير رابط تسجيل الأمن العام عبر بوابة ابشر التوظيف الرسمية، وفي تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ، تم إتاحة رابط التقديم الرسمي عبر منصة ابشر توظيف لفتح باب التسجيل والقبول بالوظائف المعلنة.

التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 7 شعبان 1442هـ، ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442هـ، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب القبول بالأمن العام 1442، فسوف يتم إتاحة رابط تقديم الأمن العام في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

طريقة تقديم الأمن العام

في ظل البحث على كيفية التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام لطريقة صحيحة حتى الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح في الوظائف المعلنة، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام 2021م من خلال التالي:

دخول موقع ابشر للتوظيف ( jobs.sa ) الرسمي.

) الرسمي. النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالمديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي.

أو قم بالنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” أعلى الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض كافة الوظائف المتاحة، قم بالنقر على “جندي” بقطاع الأمن العام.

سيتم عرض كافة الشروط المطلوب توفرها، قم بالنقر على الموافقة على الشروط الموضحة، ثم النقر على “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – اختيار الجنس والحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم النقر على “موافق”.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بطلب التوظيف بمنتهى الدقة وهي (رقم الهوية الوطنية – محل الميلاد – تاريخ إصدار البطاقة – محل الإقامة – رقم جوال صاحب الطلب -المدينة – الحي – رقم المبنى – الجنس – المهنة – الحالة الاجتماعية – منطقة السكن – الشارع – الوزن – الطول – حساب تويتر – حساب فيسبوك – البريد الإلكتروني).

تعبئة بيانات المؤهل العلمي وهي (نوع التخصص – التخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل التراكمي – التقدير – سنة التخرج – مصدر الشهادة – هل لديك مؤهلا علمي أعلى – هل لديك دورات تدريبية – درج اختبار قياس القدرات العامة)، ثم النقر على حفظ بيانات المؤهل العلمي، ثم النقر على “عرض وحفظ”.

يمكنك طباعة الصفحة، وسيصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب على رقم الجوال المسجل بالنموذج.

شروط تسجيل الأمن العام

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم التعرف على شروط الأمن العام من خلال التالي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم التي تخل بالأمانة والشرف. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها. لا يقل الطول عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول. يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية. اجتياز إجراءات واختبارات القبول للأمن العام. لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. عند حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلة ومصادقة الشهادة من وزارة التعليم.

ومن يرغب في الحصول على رقم الأمن العام يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم التقديم مباشرةً وفق طريقة التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢ الموضحة بالمقال عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية.

منصة ابشر للتوظيف 1442

إلى جانب إمكانية التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة المنشورة عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، فيمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول للوظائف المتقدمين عليها من خلال المنصة، حيث تتيح إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول التالية:

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1442 > استعلام نتائج القبول النهائي للتعيين على رتبة جندي للرجال.

كلية الملك فهد الأمنية > استعلام نتائج القبول المبدئي للتعيين على رتبة جندي أول – جندي للرجال.

المديرية العامة للأمن العام > استعلام نتائج القبول النهائي للتعيين على رتبة جندي.

المباحث العامة > نتائج القبول المبدئي لرتبة رقيب – عريف – جندي للرجال.

> نتائج القبول المبدئي لرتبة رقيب – عريف – جندي للرجال. وكالة شؤون الأفواج الأمنية > نتائج القبول المبدئي لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال.

> نتائج القبول المبدئي لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال. كلية الملك فهد الأمنية > نتائج القبول المبدئي جندي أول للعنصر النسائي.

> نتائج القبول المبدئي جندي أول للعنصر النسائي. القوات الخاصة للأمن البيئي > نتائج القبول النهائي لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف للرجال.

> نتائج القبول النهائي لرتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف للرجال. المديرية العامة لحرس الحدود > نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للرجال.

> نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للرجال. المديرية العامة لمكافحة المخدرات > نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي أول – جندي للرجال.

> نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي أول – جندي للرجال. وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية > نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي أول – جندي للكادر النسائي.

> نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي أول – جندي للكادر النسائي. المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 > نتائج القبول المبدئي لرتبة وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال.

ويجب العلم أنه قد تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام السعودي في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، فمن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في الأمن العام ١٤٤٢يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقع ثقفني.

منصة ابشر للتوظيف العسكري

عند اتباع خطوات التسجيل في الأمن العام 1442، ستجد أن عملية التسجيل تتكون من ثلاث خطوات وهم (تعبئة البيانات أو المعلومات العامة عن المتقدم – تعبئة بيانات المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم – إكمال عملية التسجيل)، فبعد إتمام الخطوة الأولى ستنتقل إلى خطوة إضافة المؤهل التعليمي، قم بإضافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويمكنك التعديل على بيانات المؤهل العملي من خلال الدخول إلى منصة ابشر توظيف > الدخول إلى صفحة المؤهل العلمي > النقر على تعديل > تعبئة كافة الحقول المطلوبة > النقر على تعديل المؤهل العلمي لحفظ البيانات المسجلة.