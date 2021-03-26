انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط مصر اليوم الجمعة 26/3/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في متابعة مستمرة لتقديم مختلف الوظائف المتميزة للباحثين عن عمل، نتابع اليوم على مصر فايف عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الجمعة 26 مارس 2021، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف وفرص العمل المتاحة لجميع المؤهلات.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/3/2021 مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتناسب حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، من عمال وسائقين وفنيين وموظفين استقبال ومدبرين منازل وموظفات خدمة ما بعد البيع وعمال نظافة وعمال إنتاج ومحامين ومهندسين وسكرتارية وحرفيين وممرضين وممرضات ومساعدين أطباء ودليفرى وكاشير ومندوبين مبيعات وشيفات ومحاسبين وغيرها من الوظائف، ونتابع الآن على مصر فايف عرض اهم الوظائف وفرص العمل المتاحة بكبرى الشركات والمصانع والمكاتب.

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/3/2021

مطلوب محاسبين لشركة تحصيل وخدمات. وظائف خالية بشركة تجارية كبرى. فرص عمل بشركة أثاث كبرى بالتجمع الخامس. وظائف خالية بشركة كومبى ايجيبت. مطلوب سائقين رخصة مهنية لشركة كبرى. مطلوب صيادلة لصيدلية كبرى بالمعادي. مطلوب مهندسين لشركة مقاولات كبرى بالتجمع الخامس.

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وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط pdf لليوم الجمعة 26/3/2021 على مصر فايف.