الخطوط السعودية وظائف جديدة للتعيين وما هي المستندات المطلوبة

الخطوط السعودية وظائف جديدة للتعيين عليها فواراً حيث أعلنت الهيئة في تصريح رسمي لها اليوم عن أنها بحاجة إلي تعيين لوظائف جديدة من الجنسين رجال ونساء حيث أعلنت عن موعد التقديم لهذه الوظائف وهو يوم 30 من مارس الجاري لعام 2021 لوظائف الخطوط الجوية السعودية كما أنها ذكرت الشروط الخاصة بالتعيين علي هذه الوظائف الجديدة والتي سوف نذكرها بالتفصيل حسب ما جاء من الشركة في وظائف بالخطوط الجوية السعودية كما سوف نذكر لكم ما هي المزايا التي سوف تقدم لكل من يتعين علي درجة الوظائف الجديدة المعلن عنها وهي وظيفة منسق إداري في الشركة من خلال الرابط الرسمي المرفق في المقال .

وظائف الخطوط الجوية السعودية أعلنت عن المزايا التي يتم تقديمها لكل شخص يتعين علي الوظائف الجديدة المعلن عنها وأول هذه المزايا هو أن الشخص المعين سواء من الرجال أو النساء يحصل علي راتب شهري بشكل تنافسي .

أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي المتمثلة في الخطوط الجوية السعودية أنه بجانب حصول الشخص علي الراتب الشهري يحصل أيضاً علي بدل النقل والقيمة المالية التي تحددها إدارة الطيران .

يحصل الشخص الذي يتم تعيينه علي الوظائف الجديدة بالإضافة إلي ما تم ذكره سابقاً يحصل أيضا ً علي بدل السكن وهذه القيمة تتحدد أيضاً من الهيئة .

يتم تقديم مزايا أخري خاصة بالتأمين علي الموظفين المعينين علي الوظائف الجديدة في توظيف الخطوط السعودية يحصلون علي التأمين الطبي لهم ولكل عائلاتهم ولكافة المعالين للموظف .

يتم الحصول علي مزايا أخري بجانب ما تم ذكره في السطور السابقة وهي مزايا تتمثل في حصول كافة الموظفين الجدد علي القسائم الخاصة للسفر لكل الموظفين الجدد ولكل عائلاتهم ولكل المعالين التابعين للموظفين الجدد .

يجب علي الشخص المتقدم للوظيفة تقديم السيرة الذاتية الخاصة به تشتمل علي كافة المعلومات الخاصة به . يتم تقديم عدد 1 صورة من الهوية الوطنية للشخص المتقدم للوظيفة ويتم رفعها علي الموقع الرسمي . يتم تقديم صورة عن المؤهل الدراسي الحاصل عليه الشخص المتقدم وكحد أدني الثانوية العامة أو الدبلومات المتخصصة . يتم تقديم الصورة الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه الشخص ويكون موضحاً بها المعدل الإجمالي للدرجات . يتم تقديم نسخة عن الشهادة التي حصل عليها الشخص خارج المملكة العربية السعودية وتكون معادلة ويتم توثيقها . يتم تقديم صورة عن الكشف الخاص بالدرجات التي حصل عليها الخريج وتكون مرفقة مع الشهادة الحاصل عليها .

الخطوط السعودية وظائف جديدة أعلنت عنها وما هي المزايا التي سوف تقدم للذين يعينون في الوظائف الجديدةما هي الوثائق والمستندات المطلوبة والواجب توافرها عند التقديم علي الوظائف الجديد في الموقع الرسميما هو الموعد المحدد لبداية التقديم علي الوظائف الجديدة المعلن عنه من خلال الرابط الرسمي

الخطوط الجوية السعودية من خلال التصريح الرسمي الصادر منها في توظيف الخطوط السعودية أن الموعد الذي تم تحديده للتقديم علي التوظيف الجديد من خلال الرابط الرسمي التابع لشركة الطيران السعودي هو يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 من مارس الجاري لعام 2021 ويكون التقدم للتعيين في التوظيف الجديد متاح لكافة الجنسين رجال ونساء والتعيين علي وظيفة منسق إداري.

الخطوط السعودية وظائف وما جاء من الإعلان الجديد عن التوظيف بوظيفة منسق إداري وهذا ما جاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن سواء من الشروط أو المزايا التي يتم تقديمها لكل من يتقدم للتعيين علي الوظائف الجديدة المعلن عنها علي الرابط الرسمي .