الخطوط السعودية وظائف جديدة 2021 الشروط والمميزات ورابط التقديم

الخطوط السعودية وظائف جديدة والتي تم الإعلان عنها من قبل الخطوط الجوية الملكية السعودية مع احتياجهم لجميع المؤهلات بداية من الثانوية العامة، وهي من الأمور الإيجابية والتي ستفيد قطاعات وشرائح واسعة من الشباب السعودي الساعي إلى العمل وكسب المال والخروج من قائمة العاطلين عن العمل.

فمن القرارات الهامة التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، هو الإعلان عن الكثير من الوظائف من خلال تلك الجهة المسؤولة عن حركة الطيرات في المملكة العربية السعودية، ومع الإعلان عن شروط جيدة ومناسبة للجميع فحتى الشهادة لم تختزلها الوظائف المعلنة في حملة المؤهلات العليا والكليات فحسب، بل يوجد أيضًا وظائف إدارية لحاملي الثانوية أو الدبلوم فأعلى.

وظائف الخطوط السعودية المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي للأماكن الشاغرة من الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الخطوط الجوية السعودية هي “منسق إداري للعمل بمدينة جدة”، وهذه الوظائف متاحة لكل من الرجال والنساء.

الخطوط السعودية وظائف شروط التقديم

أعلنت الخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية، أن من الشروط الأساسية للتقدم لهذه الوظائف أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية، مع الحصول على الثانوية العامة كما ذكرنا كحد أدنى للتقدم، وكذلك الدبلوم مطلوب في هذه الوظائف وكذلك حملة شهادات الكليات والمؤهلات العليا.

من الشروط الأساسية أيضًا امتلاك مهارة جيدة في استخدام اللغة الإنجليزية والكتابة بها، وبالطبع استخدام الحاسوب وبرامج الإدخال مثل الأوفيس والذي يعد من الأشياء الأساسية المطلوبة في الفترة الحالية.

المميزات التي تمنحها المؤسسة للعاملين بها

من الأشياء التي أوضحتها المؤسسة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف والامتيازات التي سيتم الحصول عليها، هي الأجر الشهري التسجيلي وبدل التنقل، وبدل الحماية الطبية للموظفين، والعائلات المعالة، وقسائم السفر للموظفين وعائلاتهم.

في الفترة الماضية قامت العديد من المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية خاصة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، بإبرام العديد من الاتفاقيات الهامة للمؤسسة مع “شراكة مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتقنية”، وذلك لتداول التدريب بين الطرفين وتنمية الكوادر الوطنية وتثقيفهم واطلاعهم على كل جديد في عالم الطيران والمركبات الجديدة ورفع كفاءة المتميزين.

وعلى ذكر الوظائف المقدمة من الخطوط الجوية السعودية، فقد طرحت هيئة الطيران المدني السعودية مؤخرًا، جملة من الوظائف، التي تأتي في إطار مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتوطين 28 وظيفة في قطاع النقل الجوي.

المستندات المطلوبة

للتقدم لشغر هذه الوظائف ينبغي عليك أن تبدأ في تحضير المستندات التالي :

السيرة الذاتية أو الـ C.V .

صورة من تحقيق الشخصية.

صورة من المؤهل الدراسي مع مراعاة الحد الأدنى كما ذكرنا.

نسخة من معادلة الشهادة خاصة للحاصلين على شهادات خارج المملكة.

صورة من صرح الدرجات.

رابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

التقديم متاح في الوقت الحالي وقائم حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس/ آذار 2021م، ويتم التقديم من خلال الموقع الخاص بـ الشركة السعودية.

مؤخرًا، كشفت العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية، عن توافر أماكن شاغرة لشغل الوظائف بها، من بينها هيئة الجمارك، وجامعة الملك فيصل، بالإضافة لـ النيابة الإدارية، والحرس الوطني ووزارة الدفاع.

اتفاقية الخطوط السعودية

وفي الفترة الماضية مع هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع “شراكة مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتقنية”، شملت العديد من الجوانب، منها الاستشارات التي تحصل عليها الشركة السعودية من قبل العديد من الجهات العالمية والخبراء في هذا المجال، كذلك مران إصلاح الطائرات، والعديد من الدورات الخاصة بهندسة وتصنيع الطيران.

كذلك دعم المدرسة التكنولوجيا بالمؤسسة، وذلك من خلال المدربين المحترفين والعديد من الخبراء في هذا المجال وكذل التدريب يشمل طلاب المدرسة، مع عقد العديد من الورش والبرامج للتمرين خاصة في مدرسة الأمير سلطان لعلوم الطيران.

تعليق المهندس إبراهيم العم حول الاتفاقية

من جهة أخرى أعرب المهندس إبراهيم العمر مدير عام المنشأة التجارية العامة الموكل بإدارة الخطوط الجوية العربية بالمملكة العربية السعودية عن رضاه التام عن هذه الاتفاقية وعن مدى أهمية الاتفاقية في تعزيز جدارة التمرين الفني للخطوط الجوية السعودية.

من الأشياء الرائعة أيضًا التي سوف تحققها هذه الاتفاقية رفع الجودة والخبرات وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال الشائك مع التدريب من خلال الخبراء العالميين في ميدان تصليح هياكل ومحركات وإلكترونيات الطائرات.

تعد هذه الاتفاقيات من مستهدفات المشاريع والتنمية التي تتطلع إليها المملكة في رؤية 2030 خاصة التي تستهدف هيئة النقل الجوي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على وظائف الخطوط السعودية الجديدة 2021، والمسمى الوظيفي المطلوب، كما استعرضنا شروط الخطوط السعودية وظائف والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى رابط التقديم، وموعد بداية ونهاية التقديم على الوظائف.