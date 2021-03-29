انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على موقعها الإلكترونى عن حاجتها في شغل عدد 120 وظيفة شاغرة في بعض التخصصات الخالية، للعمل بقطاعات الهيئة وفروعها بالمحافظات التالية ” القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط وبور سعيد والسلوم” بنظام التعاقد لمدة عام، وذلك وفقا لقرارات وقوانين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لعام 2018، ونتابع الان على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة فى القطاعات التالية:-

وظائف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

مطلوب عدد 8 مهندسين بكالوريوس علوم وحاسبات ومعلومات أو بكالوريوس هندسة حاسبات للعمل بالإدارة العامة المركزية لتكنولوجيا المعلومات. مطلوب عدد 46 بكالوريوس علوم تخصص كيمياء أو بكالوريوس هندسة تخصص كيمياء للعمل بالمعامل الكيميائية. مطلوب عدد 46 بكالوريوس هندسة في التخصصات التالية ” ميكانيكا وكيمياء وكهرباء ” للعمل بالمعامل الصناعية. مطلوب عدد 20 بكالوريوس هندسة تخصصه كهرباء وإنتاج وميكانيكا سيارات وكهروميكانيكا و زراعة للعمل بفحص السلع الصناعية.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة. أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام لا يقل عن جيد في المؤهلات المذكورة أعلاه. أن يكون من سكان المحافظات المذكورة أعلاه ماعدا مدينة السلوم. خبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات.

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المستندات المطلوبة

صورة شهادة الميلاد. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة من المؤهلات الدراسية. صورة الموقف من الخدمة العسكرية. شهادات الخبرة والسيرة الذاتية.

طرق التقدم لوظائف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

لمن يرغب يرجى تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال ارسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإليكتروني التالي: [email protected] وذلك فى موعد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان، على ان يكون اخر موعد لتلقى الطلبات يوم الخميس الموافق 15/4/2021.