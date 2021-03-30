وظائف خالية لجميع المؤهلات بمجموعة أسواق فتح الله للجملة والسوبر ماركت براتب يصل إلى 5000 جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة أسواق فتح الله للجملة والسوبر ماركت عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة ومحو الأمية، للعمل فورا بسلسة سوبر ماركت فتح الله فرع مدينة الرحاب بوابة 6، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف الطلوبة وطرق التقدم.
وظائف مجموعة فتح الله للجملة والسوبر ماركت
- مطلوب عدد 50 أفراد امن، مؤهلات عليا ومتوسطة براتب 2750 جنيه.
- مطلوب عدد 35 شيفات اجبان وجزارة بلدي وجزارة مجمدة، ويشترط مؤهلات متوسطة أو فوق متوسطة، براتب يبدأ من 3500 جنية إلى 5000 جنيه، للجنسين.
- مطلوب عدد 30 منسق مخازن مؤهلات متوسطة ومحو أمية براتب 3000 جنيه.
شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط ومحو أمية وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة من الجنسين والعمل 8 ساعات بالإضافة إلى ساعة راحة، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وأرباح سنوية ووجبات ومواصلات من والى، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية وزيادات سنوية ومنح مكافئات دورية.
وظائف آخري:
وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالاستمارة التالية “وظائف سوبر ماركت فتح الله ” ثم الحضور إلى العنوان التالي للمقابلات : مركز شباب السلام أول – بجوار حي السلام يوم الخميس الموافق 1/4/2021، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية- واتس اب : 01050303003
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