تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 اليوم الثلاثاء 17 شعبان 1442 وفق إعلان رسمي

تم الإعلان عن تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442 لراغبي الالتحاق بالكلية من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لكلية الملك فهد الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث صرحت عن أنه يمكن التقديم بالكلية عن طريق إحضار كافة الوثائق والمستندات المطلوب توفرها في ملف علاقي أخضر والذهاب لتقديمه في مقر الكلية الأمنية، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع كلية الملك فهد الرسمي، ورابط دخول منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1442

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية اليوم الثلاثاء بتاريخ الثلاثون من شهر مارس للعام الميلادي الجاري الموافق لتاريخ السابع عشر من شهر شعبان للعام الهجري 1442هـ عن إمكانية التقديم في الكلية الأمنية، ولكن يشترط للتقديم أن يقوم الراغب في الالتحاق بالكلية بإحضار كافة المستندات والوثائق المطلوبة في ملف علاقي أخضر، ثم الذهاب إلى مقر كلية الملك فهد الأمنية للتقديم.

شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

تشترط إدارة القبول والتسجيل المسؤولة مباشرةً عن كل ما يتعلق بقبول الطلاب في الكلية وجميع إجراءات القبول والتسجيل، كما تختص بحفظ كافة ملفات الطلاب على غرار عمادات القبول والتسجيل بالجامعات، وتقوم بأداء عملها بطرق علمية حديثة تعتمد في المقام الأول على التطوير والمتابعة المستمرة لكافة أعمال القبول، أما عن شروط القبول والتسجيل في الكلية الأمنية فتكون كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والده خلال خدمته خارج المملكة العربية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة، وألا يتجاوز سنه 30 سنة وقت تقديم الطلب. توفر اللياقة الطبية، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. أن يكون المتقدم حائزاً على المؤهلات النظامية المطلوبة للتخصصات الجامعية المعلن عنها، وبتقدير لا يقل عن (جيد) من جامعة سعودية أو معادلة مقبولة لدى وزارة التعليم العالي في حال حاصلاً على المؤهل من خارج المملكة. توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يقل الطول عن 168 سم. اجتياز الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية. يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية. أن لا يكون قد سبق تعينه على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو وظيفة عسكرية. حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد. بالإضافة إلى أي شروط أخرى قد تضعها الكلية.

رابط منصة ابشر للتوظيف

يجب العلم أن هذه الوظائف لم يتم الإعلان عنها عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العرية السعودية، وإنما تم الإعلان مباشرةً من خلال الحساب الرسمي للكلية، ومن يرغب في دخول موقع ابشر توظيف 1442، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي التالي (jobs.sa)، وفي حال الإعلان عن توفر وظائف جديدة أو إضافة تفاصيل أخرى للإعلان الوظيفي الخاص بالكلية الأمنية، فسوف يتم نشره مباشرةً عبر موقع ثقفني.