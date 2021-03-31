وظائف خالية بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي”

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي – بيتي – فرع أبو رواش، بالكيلو 28 خلف بنزينه التعاون، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا و المتوسطة من مندوبين مبيعات و سائقين، برواتب مجزية تصل إلى 4500 جنيه، و نتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي “بيتي”

مطلوب عدد 40 مندوب مبيعات مؤهلات عليا أو فوق متوسطة، و يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 40 سائق درجة أولي وثانية وثالثة، و يشترط مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة.

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الشروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و توفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية و طبية، بالإضافة إلى وسائل انتقال من والى داخل القاهرة و الجيزة، براتب يبدأ من 1700 جنيه أساسي بالإضافة إلى 2900 جنيه عمولة، و لمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01011182085