صندوق الاستثمارات العامة توظيف 2021 برنامج تأهيل الخريجين بكالوريوس وماجستير

وظائف صندوق الاستثمارات العامة 2021 في السعودية تشهد عمليات بحث مكثفة من المواطنين خلال الفترة الحالية، بعد الإعلان عن فتح باب التقديم على برنامج تدريب الخريجين خلال أيام عبر موقع وظائف صندوق الاستثمار، ويتيح البرنامج تدريب الخريجين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير لمدة 10 شهور، يتمكن بعدها من خلق فرص توظيف صندوق الاستثمارات 1442 في سوق العمل المحلي.

صندوق الاستثمارات العامة توظيف 1442

وظائف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية هي مبادرة أطلقها صندوق الاستثمارات بهدف تأهيل الخريجين من خلال التدريب النظري والعملي المستمر لمدة ١٠ أشهر، لمساهمة المرشحين في تقديم أفضل ما لديهم جمعا بين المحاور الأكاديمية ثم تدريب أثناء العمل على المهارات المتعددة مثل الإدارة؛ الاستثمار.

وتهدف مبادرة تأهيل الخريجين صندوق الاستثمارات العامة إلى التطوير المستمر للكفاءة الوطنية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتتلائم مع احتياج سوق العمل السعودي حاليا، وفي المستقبل.

وتم تصميم برنامج صندوق الاستثمارات العامة توظيف مزجا بين تدريب عملي مكثف مع التدريب النظري لمدة ١٠ أشهر، ليتخرج المرشح وهو قادر على اغتنام جميع فرص وظائف صندوق الاستثمارات العامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية للملكة.

شروط وظائف صندوق الاستثمارات العامة

تنص شروط صندوق الاستثمارات العامة توظيف على التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لكلا من الرجال أو النساء حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

يسمح التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة لجميع التخصصات.

يتقدم حديثي التخرج، أو لمن يمتلك خبرة لا تزيد عن سنة واحدة فقط، والتفرغ خلال مدة ال ١٠ أشهر.

أن تكون الشهادة صادرة من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم السعودية.

اجتياز اختبار اللغة الانجليزية ايلتس بمعدل تراكمي 6.0 أو توفل بمعدل 547.

يشتثنى من تقديم شهادة التخرج، حديثي التخرج الذين لم تصدر الشهادة لهم بعد، بشرط تقديم وثيقته المختومة التي توضح تاريخ التخرج وموعد الحصول على الشهادة؛ كما يسمح بتقديم وثيقة معادلة للحاصلين على شهادة تعليمية من الخارج.