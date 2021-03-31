انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أبريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر أبريل 2021، عن توفير الأف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، لجميع المؤهلات من الجنسين، برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 4000 جنيه، ونتابع الآن عرض اهم إعلانات الوظائف المتاحة على مصر فايف.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أبريل 2021

مطلوب عدد 20 فني إنتاج مؤهلات متوسطة، للعمل فورا بشركة ماك لتصنيع تيل الفرامل – شارع الملكة حتشبسوت بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية وخاصة وحوافز بـ 250 جنيه.

تعلن شركة كاسل للأعمال الأمن والحراسة بالعنوان التالي ” 13 شارع عبد المجيد بدوى بالعمرانية بالجيزة” عن حاجتها إلى شغل عدد 46 فرد امن، ويشترط مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، للعمل بمواقع الشركة بالشيخ زايد والتجمع الخامس ومدينة الإنتاج الإعلامي والمعادي مصر الجديدة، براتب يبدأ من 2500 إلى 3600 جنيه.

تعلن شركة داينامكس للتوزيع بالمنطقة الصناعية الأولي بالعبور، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات والتفاصيل كالاتي:-

مطلوب عدد 3 محاسب خزينة بكالوريوس تجارة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 3500 جنيه. مطلوب عدد 3 عامل نظافة يجيد القراءة والكتابة وان لا يزيد السن عن 40 سنة.

تعلن شركة ايديتا للصناعات الغذائية بالسادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثالثة، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والوظائف المطلوبة كالتالي:-

مطلوب عدد 100 عامل إنتاج، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 20 عامل مخازن وان لا يزيد السن عن 30 سنة، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 20 عامل خدمات يجيد القراءة والكتابة.

براتب 2000 جنية ويحدد حسب الكفاءة والخبرة.

تعلن شركة فرانك نوى ايجيبت ليمتد بالسادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثالثة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية بالشركة براتب يبدأ من 1800 إلى 4000 جنية، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 4 مهندس إنتاج بكالوريوس هندسة – حديثي التخرج، براتب يبدأ من 3500 جنية إلى 4000 جنيه. مطلوب عدد 2 عمال نظافة ويشترط أن لا يزيد السن عن 25 سنة، من سكان أكتوبر براتب يبدأ من 1800 إلى 2000 جنيه.

مطلوب عدد 20 مساعد فني كهرباء للعمل فورا بالشركة السعودية الكندية للزجاج بالسادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وان لا يقل المؤهل عن متوسط صناعي تخصص كهرباء، وتقدم الشركة تأمينات وتوفر مواصلات أكتوبر ومواقف السلام الدائري، براتب 2000 جنيه.

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طرق التقدم للوظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أبريل 2021

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أبريل 2021، يرجى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة بالرابط التالي “وزارة القوى العاملة والهجرة” ثم الدخول على تسجيل راغبي العمل لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلنة.