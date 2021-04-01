نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي ١٤٤٢ برقم الهوية: رابط موقع ابشر التوظيف

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي ١٤٤٢ عبر منصة ابشر للتوظيف إشعارات القبول، حيث تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الخميس بتاريخ 1 أبريل 2021م عن إطلاق أسماء المقبولين مبدئياً بوظائف المديرية العامة للدفاع المدني ١٤٤٢، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة ابشرابشر توظيف للاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني المعلن عنها رسمياً، بالإضافة إلى المستندات والوثائق المطلوبة للمقابلة الشخصية للمطابقة.

نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي ١٤٤٢

تم الإعلان رسمياً اليوم الخميس بتاريخ 19 شعبان 1442 من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً بقطاع المديرية العامة للدفاع المدني للتعيين على الوظائف التالية:

جندي أول فني صيانة آليا مركبات. جندي أول فني مختبرات طبية. جندي أول فني حاسب آلي. جندي أول فني اتصالات. جندي أول فني صيانة منشآت. جندي أول ميداني مسعف. عريف إداري. عريف ميداني منسق عمليات. وكيل رقيب فني. وكيل رقيب إداري. وكيل رقيب ميداني.

المستندات المطلوبة لحضور مقابلة الدفاع المدني

أوضحت إدارة القبول المركزي المستندات المطلوب إحضارها عند الحضور للمقابلة الشخصية لمطابقة المستندات المقدمة عبر موقع ابشر التوظيف مع الموجودة بحوزة المتقدم المقبول مبدئياً بالدفاع المدني، حيث تتمثل المستندات المطلوب إحضارها في التالي:

إحضار نموذج موعد المراجعة المطبوع عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتان مكبرتان منها.

إحضار أساس شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التي تم تقديم الدفاع المدني بها، إلى جانب عدد 3 صورة منها تكون مصدقة من الجهة التعليمية المشرفة عليها مع صورة السجل الأكاديمي.

إحضار صورة المؤهل الإضافي أو الشهادات أو الدورات التدريبية الحاصل عليها وتم تقديمها أثناء التسجيل في الدفاع المدني مع الأساس للمطابقة.

يجب أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة صاحبة الإشراف على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة.

إحضار عدد 8 صور شخصية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل مقاس 4*6 مكشوف الرأس، إلى جانب كتابة رقم طلب الدفاع المدني خلف كل صورة.

إحضار ملف علاقي توضع به كافة المتطلبات.

يجب الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية مع الحلاقة لشعر الرأس رقم 3.

يتم الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني القبول المبدئي ١٤٤٢ من خلال اتباع الرابط الرسمي (jobs.sa) عبر منصة ابشر توظيف 1442.