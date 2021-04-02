انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 2/4/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتابع نشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، حيث نستمر من خلال الوظائف الخالية على مصر فايف عرض مختلف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتتناسب مع جميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض جديد إعلانات الوسيط لليوم الجمعة 2/4/2021.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة مجموعة جديدة من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات من مهندسين في مختلف التخصصات وفنيين وبائعين وعمال وعاملات وجليسات أطفال وطباخين وشيفات ومندوبين مبيعات ومسئولين مبيعات وتلى سيلز ومحاسبين ومحامين وكاشير ودليفرى وغيرها من الوظائف المتميزة ونتابع الآن عرض اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

وظائف خالية بشركة كبرى بالتجمع الخامس. وظائف خالية لشركة أدوية كبرى بالإسكندرية. مطلوب فنيين للعمل بشركة مستلزمات طبية. وظائف خالية بشركة اتصالات كبرى. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال الأبواب الاوتوماتيك. فرص عمل بشركة دهانات كبرى. فرص عمل بشركة كبرى تعمل في مجال اللافتات الإرشادية والإعلانية. وظائف خالية بأسواق فتح الله للجملة فرع مدينة الرحاب.

ونتابع الآن بالصور نشر إعلانات وظائف الوسيط pdf اليوم الجمعة 2/4/2021، على مصر فايف.