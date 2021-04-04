وظائف خالية بشركة ايتوال للمطاعم والحلويات للمؤهلات المتوسطة والطلبة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ايتوال للمطاعم والحلويات عن فتح باب التعين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بفروع الشركة بالقاهرة الكبرى، للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والطلبة، برواتب تصل إلى 4500 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة ايتوال للمطاعم والحلويات

مطلوب كاشير خبرة مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 37 سنة. مطلوب أعضاء فريق السن لا يزيد عن 37 سنة. مطلوب كباتن اوردر خبرة في مجال العمل. مطلوب شيفات شرقي وإيطالي وسخن. مطلوب مساعدين شيفات سخن. مطلوب متلقي طلبات بالفروع. مطلوب ويتر. مطلوب استيوارد.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف ايتوال للحلويات

يشترط مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وطلبة، ذكور فقط، وان لا يزيد السن عن 37 سنة، للعمل بفروع القاهرة الكبرى، وتقدم الشركة مرتبات مجزية تبدأ من 2300 جنية إلى 4500 جنية، والعمل 9 ساعات، وتوفر تأمينات طبية واجتماعية وحوافز نص شهر كل 3 اشهر، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي” وظائف شركة ايتوال للمطاعم والحلويات“.

وظائف آخري:

ثم الحضور يوم الأربعاء والخميس 7 و 8 أبريل 2021 لفرع الشركة بالدقي 96 شارع التحرير ميدان الدقي بجوار محطة مترو أنفاق الدقي، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01100701203 – 01151188862 – 01126555312