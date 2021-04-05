وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية.. القبول والتسجيل لوظيفة برتبة جندي رجال

وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية في السعودية، أُعلن قبل ساعات عن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة جندي رجال، على أن يكون التقديم من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشئون العسكرية، وستكون هذه الوظائف قابلة للالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية.

القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية برتبة جندي رجال

أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، عن توافر عدد من الوظائف برتبة جندي للرجال، على أن يتوافر بالمتقدمين عددًا من الشروط، كما أن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم بشكل صحيح.

شروط التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة جندي رجال وفقًا لعدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم، وهي على النحو التالي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما يجب أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية الأصل والمنشأ، ومن الممكن استثناء الشخص الذي يكون نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية لأحد أسباب خدمة الدولة.

أيضًا يجب أن يكون الشخص لديه سيرة حسنة وكذلك السمعة والسلوك.

كما ينبغي ألا يكون قد صدر ضده إدانة في جريمة تكون مخلة بالأمانة والشرف، إلا في حالة رد الاعتبار.

كذلك من الشروط الضرورية ألا يكون الشخص قد تم تعيينه في أحد الوظائف التابعة للنظام العسكري وقد تم فصله منها.

أيضًا لابد أن يكون الشخص لديه صحة جيدة، مع تناسب الطول والوزن طبقًا لشروط اللائحة الطبية الخاصة بالوزارة.

كما أن من الشروط المطلوبة ألا يكون الشخص قد تزوج من غير سعودية.

لابد أن يجتاز جميع الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول، وتكون هذه الاختبارات بمعرفة الإدارة العامة للقبول المركزي التي تكون تابعة لوزارة الداخلية.

في حالة الحصول على شهادة الثانوية العامة من دولة خارج المملكة العربية السعودية لابد أن يقوم بمعادلة الشهادة التي حصل عليها من وزارة التعليم الخاصة بالمملكة كما يتم التصديق عليها.

وقد أوضحت الإدارة أنها سوف تقوم باستبعاد أي شخص يكون لديه اختلافات في بيانات التسجيل، والتي تكون وفقًا للشروط السالف ذكرها.

على ذكر الوظائف الأمنية أيضًا، فقد عرضت وزارة الدفاع السعودية مؤخرًا مجموعة من الوظائف، بالإضافة إلى وزارة الحرس الوطني، وهي وظائف الهدف منها شغل الأماكن الشاغرة، والمساهمة في تخفيف أزمة البطالة، إضافة لتجديد الدماء في الموسسات الوطنية سالفة الذكر.

خطوات التقديم في وظيفة جندي بالقوات الخاصة للأمن والحماية

من أجل إتمام القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة جندي رجال لابد من اتباع الخطوات التالية:

لابد من الدخول على منصة أبشر للتوظيف. يكون عليك الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”. في هذه المرحلة يكون عليك إدخال عدد من البيانات التي تكون مطلوبة في التسجيل وهي الاسم، ورقم الهوية، وأيضًا رقم الجوال بالإضافة إلى عدد من البيانات التي يتم الحاجة إليها أثناء التسجيل. لتظهر في النهاية رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل، ويكون على المتقدم الانتظار حتى تصل رسالة على الهاتف تؤكد التسجيل.

موعد التقديم

أُعلن أن فترة القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية برتبة جندي رجال ستكون تكون متاحة خلال الفترة بين السبت 8/21/ 1442 هـ ما يوافق 3/ 4/ 2021 م، ومستمرة حتى يوم الخميس 8/26/ 1442 هـ وهو ما يوافق 4/8/ 2021 م.

الخاتمة

وبهذا نكون أوضحنا شروط القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة جندي رجال، أيضًا طريقة التقديم والفترة المتاحة للتقديم على أن تكون هذه الوظائف تابعة لوزارة الداخلية السعودية.