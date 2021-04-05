تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 رابط jobs.sa أبشر للتوظيف وزارة الداخلية

ننشر رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 الرسمي عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة للتعيين على رتبة جندي لحاملي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم التسجيل في الوظائف الشاغرة بالقطاع عن طريق منصة ابشر توظيف الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط ابشر للتوظيف الإلكتروني الرسمي للتسجيل في الوظائف الشاغرة المعلن عنها واستعلام نتائج القبول المبدئي المتوفرة لدى المنصة.

تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل بقطاع القوات الخاصة للأمن والحماية للتعيين على رتبة جندي للرجال الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها خلال الفترة التالية:

يبدأ استقبال طلبات السجيل اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 21 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 3 أبريل 2021م.

ينتهي التسجيل ويتم إغلاق باب القبول يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ.

شروط التسجيل في القوات الخاصة

اشترطت إدارة القبول والتسجيل توافر عدداً من الشروط بمن يرغب في التقديم لشغل وظائف القوات الخاصة للأمن 1442، حيث تمثلت شروط القبول في التالي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأته مع والده خلال تأديته خدمة خارج المملكة. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك، ويجب أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعمول بها. أن لا يكون متزوجاً بغير سعودية. في حال تم الحصول على المؤهل العلمي من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم، إلى جانب التصديق عليها. اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته.

رابط منصة ابشر للتوظيف الرسمي

يتم التقديم على الوظائف المعلنة مباشرةً عن طريق الدخول إلى منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية الرسمية، ويجب العلم أن التسجيل في الوظائف الشاغرة بالمنصة لا يحتاج إلى وجود حساب مُسبق على المنصة، وإنما يتم التقديم باتباع الخطوات العامة للتسجيل، ويمكنكم الحصول على رابط ابشر وظائف من خلال التالي (jobs.sa).

ويجب الالتزام والتقييد بالمواعيد المحددة للتسجيل في الوظائف، كما يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة حتى لا يتم استبعاد من يوجد لديه اختلاف في البيانات الخاصة بالتسجل وفق الشروط المعتمدة والمعلن عنها.

ابشر للتوظيف القوات الخاصة للأمن والحماية

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول منصة ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، يتم النقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية، أو النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالقطاع، وبعد فتح صفحة الوظائف المتاحة، ستجد قائمة بالوظائف المتاح التقديم عليها الآن، قم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه.

ويوفر موقع ابشر للتوظيف حالياً إمكانية التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية برقم 569 للتعيين على رتبة جندي، قم بالنقر على “جندي”، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم النقر على موافق.