عبدالصمد القرشي توظيف 1442 بالتعاون مع باب زرق جميل وظيفة بائع عطور “ذكور”

عبدالصمد القرشي توظيف بالتعاون مع باب رزق جميل هو ما يشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من كافة الفئات والمستويات، حيث قامت شركة عبدالصمد القرشي مع اقتراب شهر رمضان بالإعلان عن فتح باب وظائف عبدالصمد القرشي للذكور الحاصلين علي مؤهل الثانوية العامة علي الاقل، وهذا في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية، سنوافيكم بتفاصيل وظائف عبد الصمد القرشي وكيفية التقديم.

عبدالصمد القرشي توظيف

تم الإعلان عن وظائف عبدالصمد القرشي بالتعاون مع باب رزق جميل، كما تم رسميا الإعلان عن فتح باب التوظيف الموسمي، وذلك لمدة 45 يوم فقط لا غير في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية.

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مواعيد مقابلات وظائف عبدالصمد القرشي

يتم اجراء مقابلات وظائف عبد الصمد القرشي بالسعودية يوم الاثنين الموافق 5/4/2021 الموافق 23/8/1442 في تمام الساعة العاشرة صباحا، وهذا في المدن التالية:

مكة المكرمة: الإدارة العامة حي الهجرة

الإدارة العامة حي الهجرة الطائف: الإدارة العامة مكة حي الهجرة

الإدارة العامة مكة حي الهجرة جدة: طريق الملك فرع الشركة “لي بريستينج”

طريق الملك فرع الشركة “لي بريستينج” مدينة الرياض: فرع الشركة شارع الستين حي الملز

فرع الشركة شارع الستين حي الملز المدينة المنورة: فرع الشركة حي السلطانة

فرع الشركة حي السلطانة مدينة بريدة: فرع الشركة العمري سنتر

فرع الشركة العمري سنتر مدينة ابها: فرع الشركة عسير مول

فرع الشركة عسير مول مدينتي الدمام والخبر: فرع الشركة القصيبي

وظائف عبدالصمد القرشي باب رزق جميل

المسمي الوظيفي: بائع عطور

الراتب 8000 ريال ثمانية آلاف ريال لكامل المدة توفير تدريب احترافي بمجال العطور مع توظيف فوري إذا كان الموظف من المتميزين، يمكنه تحويل عقد العمل إلي عقد دائم توفير ساعات عمل مرنة 6 ساعات يوميا ويوم راحة كل اسبوع

السيرة الذاتية للمتقدم الهوية الوطنية للمتقدم صورة شمسية يجب أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية

المزاياالمتطلباتتقديم باب رزق جميل

يتم التقديم في وظائف عبدالصمد القرشي باب رزق جميل من خلال الرابط الرسمي الخاص بالموقع، اضغط علي الرابط المدرج بالمقالة وقم باختبار مكان التوظيف المراد التقديم له، ثم يتم ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

يجب أن يكون لك حساب علي موقع باب رزق جميل حتي تتمكن في التقديم علي وظائف عبدالصمد القرشي للعطور، ويتم انشاء الحساب من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر وبعض البيانات الاساسية.

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