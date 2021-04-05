وظائف باب رزق جميل عبد الصمد القرشي تشهد إرتفاعا متصاعدا في مؤشرات بحث المملكة العربية السعودية بعد إعلان شركة باب رزق جميل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توافر 540 وظائف متعددة بأكثر من 6 مدن داخل المملكة وفقا للشروط المعلنة، جدير بالذكر أن شركة عبد الصمد القرشي تتميز بتقديم رواتب مجزية لوظيفة بائع عطور لمدة ٤٥ يوم براتب ٨٠٠٠ ريال سعودي، وذلك نصا لما جاء في تغريدة باب رزق جميل عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وظائف باب رزق جميل

أعلنت شركة Bab Rizk Jameel عن وظائف جديدة ويتم التقديم وفقا لشروط طريقة التقديم على الوظائف التالية، وذلك ابتداء من يوم ٤ أبريل ٢٠٢١، من خلال الدخول على رابط موقع babjameel.com وإتباع الخطوات الكاملة للتقديم على الوظائف بإتباع التعليمات الواردة أدناه.

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ممثله مبيعات.

قائد حافلة بعدد 500 وظيفة في مكة المكرمة لقيادة حافلات تسير في مكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وتوصيلهم من وإلى المسجد الحرام.

مدير معرض.

مبيعات أجهزة إلكترونية في كلا من: الرياض، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، ينبع.

ويستمر تقديم وظائف شركة عبد الصمد القرشي حتى انتهاء العدد المطلوب شغر وظائف باب جميل المعلنة، إذ لم تعلن عن موعد إقفال التسجيل في باب رزق جميل برقم الهوية.

رابط تقديم وظائف عبد الصمد القرشي

سيتم استقبال طلبات الراغبين على الوظائف المعلنه أعلاه من خلال إتباع الخطوات التالية: