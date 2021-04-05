وظائف باب رزق جميل طريقة التسجيل والتقديم على الوظائف خلال دقائق عبد الصمد القرشي، حديثنا اليوم عن باب رزق جميل المُختص بالوظائف الجديدة حيث نتناول طريقة التسجيل في الموقع إذا كانت أول زيارة لك في باب رزق جميل، وبعد التسجيل بكافة خطواته سنتناول طريقة التقديم على وظيفة ومعرفة الوظائف المتاحة لدى الموقع، والتي تختلف بإختلاف مؤهلك وسنوات الخبرة حيث تتوفر وظائف لكافة المؤهلات بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد بدأ باب التقديم على الوظائف منذ أمس 4 / 4 وسيستمر لفترة عليك التقديم بسرعة لدى وظائف عبد الصمد القرشي.

وظائف موقع باب رزق جميل طريقة التسجيل

لكي تتمكن من الدخول إلى موقع باب رزق جميل يتم الدخول إلى متصفح قوقل والبحث عن باب باب رزق جميل ثم إختيار الرابط الأول، وإذا كانت هذه أول زيارة لك لباب رزق جميل يتم فتح صفحة تسجيل الباحثين عن عمل، عليك إدخال معلومات عنك لإنشاء حساب ومنها رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ثم تأكيده عبر إدخاله مرة أُخرى، كما يتم إدخال كلمة المرور والتي تتكون من أرقام وحروف صغيرة وكبيرة باللغة الإنجليزية ثم تأكيدها كذلك، وذلك لكي تتمكن من إنشاء حساب التقديم على وظيفة لدى باب رزق جديد وتوظيف عبد الصمد القرشي.

التسجيل في موقع باب رزق جميل

يتم إضافة معلومات شخصية إضافية لإنشاء حساب على موقع باب رزق جميل وتوظيف عبد الصمد القرشي ومن تلك المعلومات الجنسية والإسم الأول والأوسط وإسم العائلة ثم إدخال الحالة الإجتماعية، بالإضافة إلى الجنس وتاريخ الميلاد عبر إخيار اليوم والشهر والسنة، ثم إدخال محل الميلاد ومقر الإقامة المملكة العربية السعودية وتحديد المدينة التي تقيم بها، مع الإجابة على هل تستطيع الإنتقال إلى مدينة أُخرى ؟، ثم إدخال رقم الجوال والهاتف المنزلي.

إضافة المؤهلات التعليمية في باب رزق جميل

يتم إدخال المعلومات التعليمية والتي تحتوي على أخر مؤهل علمي قد حصلت عليه للتسجيل في عى موقع باب رزق جميل وتوظيف عبد الصمد القرشي، يتم إدخال الدرجة العلمية من الابتدائية إلى الدكتوراه جميعها متواجدة ونوع المؤهل والتخصص بالإضافة إى اختيار الدولة والمدينة من بين الخيارات ثم اختيار المؤسسة التعليمية التي حصلت فيها على مؤهلك حيث تتواجد جميع الجامعات والكليات والمدارس وإذا لم تحصل عليها يتم إدخال إسم المؤسسة كتابياً، ثم يتم إدخال تاريخ التخرج والمعدل التراكمي على أن يكون من 4 أو 5 للكليات ومن 100 للمدارس.

أخر خطوة في التسجيل هي الخبرة العملية يتم إدخال إجمالي سنوات الخبرة المهنية وهي غير إجبارية ثم إختيار المجال الذي حصلت على خبرتك فيه ثم تحديد المجال الوظيفي الذي تريد التقديم فيه وإخال أخر مسمى وظيفي قمت بالعمل فيه وإضافة تاريخ البدء والإنتهاء وإسم الجهة والدولة مع إضافة وصف وظيفي مختصر، ثم يتم رفع السيرة الذاتية عبر الضغط على إختيار ملف بصيغة WORD أو PDF ثم إدخال رمز التحقق الظاهر والضغط على تسجيل لكي تتمكن من التسجيل على موقع باب رزق جميل وتوظيف عبد الصمد القرشي.

طريقة التقديم على وظائف باب رزق جميل

يتم الدخول مُجدداً على الموقع وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول تظهر الصفحة الرئيسية لموقع باب رزق جميل، يتم الضغط على أيقونة الخيارات من أعلى يسار الشاشة ثم إختيار الوظائف لتظهر صفحة جديدة يتم ظهور جميع الوظائف المتاحة بها يتم إختيار الوظيفة ثم الضغط على خيار تقدم، ثم عليك قراءة الوصف الوظيفي والمهارات ثم الضغط على تقدم وبتلك الكيفية قد تم التقديم على الوظيفة بنجاح على وظائف عبد الصمد القرشي.