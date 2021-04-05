تقديم عبد الصمد القرشي 1442 store.asqgrp: المستندات والمميزات وأماكن المقابلة

ننشر رابط تقديم عبد الصمد القرشي 1442 برقم الهوية الوطنية للالتحاق بالوظائف المعلن عنها رسمياً عبر موقع عبد الصمد القرشي الإلكتروني، حيث أعلنت شركة عبد الصمد القرشي للعود والعنبر والعطور بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لدى الشركة، وقد حددت الشركة موعد فتح التقديم على وظائف عبد الصمد القرشي واستقبال طلبات الراغبين في التوظيف لدى الشركة للتعيين على وظيفة “بائع عطور”، كما أوضحت مميزات الوظيفة والمتطلبات الخاصة بها من وثائق ومستندات، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع store.asqgrp الإلكتروني للتقديم.

تقديم عبد الصمد القرشي 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب شركة عبد الصمد القرشي للعود والعنبر والعطور عن وجود فرص وظيفية لمن يرغب في التقديم على الوظائف الشاغرة للتعيين في وظيفة بائع عطور بعقد محدد المدة، وتكون مدة العقد المبرم مع الشركة 45 يوماً تبدأ من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، وتنتهي مدة العقد في تاريخ 15 شوال 1442هـ.

مميزات وظيفة بائع عطور

أعلنت الشركة عن مميزات الوظيفة المعلن عنها رسمياً من جانبها، حيث تتميز الوظيفة بوجود تدريب احترافي بمجال العطور، كما أن راتب وظيفة عبد الصمد القرشي يبلغ 8000 ريال سعودي لكامل المدة “45 يوم”، بالإضافة إلى التوظيف الفوري بالوظائف الشاغرة.

كما تم الإعلان عن إمكانية تحويل العقد المحدد بمدة إلى عقد توظيف دائم للمتقدمين المتميزين، وتتميز الوظيفة بساعات العمل المرنة “6 ساعات يومياً” مع وجود يوم راحة بالأسبوع.

تقديم السيرة الذاتية للمتقدم.

تقديم الهوية الوطنية.

تقديم صورة شمسية للمتقدم.

أن يكون المتقدم غير مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية.

رابط دخول موقع عبد الصمد القرشي الإلكتروني للتوظيف (store.asqgrp).

متطلبات تقديم وظائف شركة عبد الصمد القرشيالمقابلات الشخصية للوظائف

أعلنت شركة عبد الصمد القرشي عن أن المقابلات الشخصية تتم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق لتاريخ 23 شعبان 1442هـ بجميع المدن المذكورة من خلال التالي: