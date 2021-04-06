أعلنت شركة العطور الشهيرة بالمملكة عبد الصمد القرشي عن حاجتها لموظفين من كلا الجنسين نساء ورجال بمرتبات تصل إلى 8000 ريال، وسوف يكون التقديم على الوظائف التابعة لشركة عبد الصمد القرشي من خلال منصة باب رزق جميل.

شروط التقديم على وظائف عبد الصمد القرشي المملكة السعودية

الحصول على وظيفة في شركة عبد الصمد القرشي فرصة مميزة للكثير من الشباب في المملكة نظراً لما تقدمة الشركة من مميزات للعاملين فيها، يمكن التقديم على الوظائف الخاصة بها الآن من خلال منصة منصة باب رزق جميل، وهي منصة إطلاقها لمساعدة الشباب بالمملكة في العثور على وظيفة، ومساعدة الشركات في إيجاد موظفين مناسبين، ولكن ما هي شروط التقديم على وظائف عبد الصمد القرشي، وماهي طريقة التسجيل في منصة منصة باب رزق جميل والحصول على وظيفة.

شروط التقديم على وظائف عبد الصمد

وضعت الشركة بعض الشروط البسيطة ولكنها ضرورية في نفس الوقت ويجب توافرها لقبول طلب العمل منها الأتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مواطن سعودي أو حاصل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم لديه ما يكفي من خبرة في التواصل والتعامل مع العملاء.

لا يجب أن يكون المتقدم حاصل مؤهل دراسي عالي.

يجب تقديم تقديم السيرة الذاتية التي تضم كل المعلومات الضرورية عن الشخص المتقدم للوظيفة مرفقة بصورة شخصية له.

يجب عن يكون الشخص المتقدم للوظيفة ليس لديه تأمين اجتماعي سابق.

خطوات التسجيل في منصة باب رزق جميل

تعرف على خطوات التسجيل في منصة باب رزق جميل في عام 2021 للتقديم في أهم وأفضل الوظائف بالمملكة السعودية العربية.