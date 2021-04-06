باب رزق جميل .. وظائف عبد الصمد القرشي الجديدة في السعودية

أعلنت شركة عبد الصمد القرشي عن توافر عدد من الوظائف التي تحتاج إليها في عدد من مدن المملكة العربية السعودية وفقًا لعدة من المتطلبات، وسوف نوضح شروط التقديم ومواعيد المقابلة.

وظائف عبد الصمد القرشي

أعلنت شركة عبد الصمد القرشي عن تعاونها مع مؤسسة باب رزق جميل للتوظيف عن فتح باب التوظيف في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.

على أن تكون مدة العمل 45 يوم فقط.

الوظائف المتاحة

بائع عطور.

متطلبات الوظيفة

كشف شركة عطورات عبد الصمد القرشي عن عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على هذه الوظيفة، وهي تشمل:

السيرة الذاتية.

صورة شمسية.

الهوية الوطنية.

شرط التقديم

وضعت الشركة شرطًا للتقديم في الوظيفة المعلنة وهو ألا يكون الشخص المتقدم قد تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

مميزات الوظيفة

عند القبول في وظائف عبد الصمد القرشي سوف يحصل الشخص على عدد من المزايا والتي من ضمنها:

الحصول على راتب قدره 8000 ريال سعودي عن كامل المدة.

يتم تدريب الشخص في مجال العطور بشكل احترافي.

في حالة القبول يتم التوظيف فورًا.

إذا كان الشخص متميزًا من الممكن تحويل عقده إلى عقد دائم.

العمل طوال الأسبوع مع وجود يوم واحد للراحة.

عدد ساعات العمل (6 ساعات) بنظام الساعات المرنة.

المقابلات الوظيفية

أوضحت شركة عبد الصمد القرشي أن المقابلات الوظيفية تتم في عدد من مدن المملكة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها سلطات المملكة العربية السعودية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهي:

الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

التأكد من ارتداء الكمامة الواقية.

المدن المطلوب بها الوظيفة

أعلنت الشركة عن حاجتها إلى وظيفة بائع العطور في عدد من المدن، مع توضيح مكان المقابلة في كل مدينة كما يلي:

وظائف مكة المكرمة والطائف.

مدينة جدة.

الرياض.

المدينة المنورة.

مدينة بريدة.

مدينة أبها.

مدينتي الخبر والدمام.

على ذكر الوظائف الجديدة في السعودية، قدمت عددًا من المؤسسات في المملكة، مجموعة من الوظائف، على رأسها مؤسسات أمنية على غرار القوات الخاصة للأمن والحماية، بالإضافة إلى الخطوط الجوية السعودية، وهيئة الطيران المدني، وهي من المؤسسات التي تقدم وظائف مرموقة، بمرتبات ومميزات رائعة، تناسب مختلف شرائح الشباب السعودي الراغب في العمل وإنهاء حالة البطالة.

طريقة التقديم على الوظيفة

شركة عبد الصمد القرشي أعلنت أن طريقة التقديم في الوظيفة المعلنة، ستكون من خلال منصة أو موقع باب رزق جميل وظائف.

حيث يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة من داخل موقع باب رزق جميل للتوظيف ، ومن ثم يمكن التوجه للمقابلة في المواعيد المحددة للمدن أعلاه.

كما يمكن التقديم على الموقع الرسمي لشركة عبد الصمد القرشي .

موعد التقديم

صرحت عبد الصمد القرشي أن التقديم مفتوح بداية من يوم الأحد الموافق 22 من شعبان 1442هـ، الموافق لـ 4 أبريل 2021م.

شركة عبد الصمد القرشي

هي واحدة من أكبر شركات العطور الموجودة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي ذاع صيتها في العالم بأكله، وقد تم تأسيس هذه الشركة على يد عائلة عبد الصمد القرشي.

تاريخيًا، يرجع تأسيس شركة عبد الصمد القرشي إلى عام 1932م، في السعودية، وتم العمل على تطويرها ليكون بها مجموعة كبيرة من العطور التي يتم اختيارها بعناية من عود وعنبر ومسك.

تقدم الشركة أيضًا العديد من المنتجات المختلفة بجانب العطور، حيث أن هناك أقسام للهدايا ومنتجات للعناية بالشعر، بالإضافة إلى وجود خلطات وطلبات خاصة.

تضم الشركة أكثر من عشرة آلاف منتج ونوع في المتاجر، ويصل عدد المتاجر إلى أكثر 145 متجر منتشرين في عدد من دول الخليج وأيضًا الأردن ولبنان، وكذلك عدد من دول شمال أفريقيا مثل مصر وليبيا والمغرب، بالإضافة إلى تركيا وعدد من المدن الأوروبية مثل باريس ولندن.

تمتلك الشركة كذلك اثنى عشر مصنع يتم بهم تصنيع وإنتاج وتصميم منتجات الشركة فقط.

الخاتمة

عرضنا في السطور القليلة الماضية، لـ وظائف عبد الصمد القرشي ، التي تقديمها بالتعاون مع مبادرة وظائف باب رزق جميل ، كما عرضنا للمميزات التي ينالها الموظف في شركة القرشي، وكذلك مواعيد المقابلة والمستندات المطلوبة، واختتمنا المقالة بنبذة عن شركة عبد الصمد القرشي العريقة في مجال العطور في السعودية .