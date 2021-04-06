انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص عمل بشركة الفرجانى هايبر ماركت لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الفرجانى هايبر ماركت نظرا للتوسعات الجديدة عن حاجتها إلى شغل عدد جديد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل فورا بفرع الشركة بفيصل “سوبر ماركت الفرجانى 4 شارع احمد حمدي – ناصية احمد إبراهيم بشارع العشرين- فيصل” ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف الفرجانى هايبر ماركت فيصل

مطلوب مدير فرع خبرة في نفس مجال العمل. مطلوب مدير قسم الأغذية الطازجة خبرة. مطلوب مدير قسم الأغذية الجافة خبرة. مطلوب مشرفين كاشير. مطلوب مشرفين قسم الأغذية الجافة. مطلوب مشرفين قسم التجميل. مطلوب مشرفي قسم الأدوات المنزلية. مطلوب مشرفين بقالة. مطلوب مشرفو لحوم. مطلوب كاشير. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب منسقين تجميل. مطلوب منسقين منزلية. مطلوب منسقين مخازن. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب بائعين لحوم بلدي وبرازيلي. مطلوب بائع عطارة. مطلوب محاسبين فرع. مطلوب موظفين fmc. مطلوب مشرفين دليفرى خبرة. مطلوب موظفين خدمة توصيل. مطلوب سائقين بفيسبا خاصة. مطلوب موظفين امن. مطلوب مراقبين كاميرات. مطلوب موظف خدمات. مطلوب خلف الكاشير. مطلوب فنيين تبريد وتكييف.

وظائف آخري:

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

تشترط الشركة خبرة في مجال العمل، لجميع المؤهلات الدراسية، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى ملئ النموذج التالي “وظائف شركة الفرجانى هايبر ماركت” ثم الحضور يوم الاثنين 12 أبريل 2021، بالعنوان التالي : سوبر ماركت الفرجانى 4 شارع احمد حمدي – ناصية احمد إبراهيم- شارع العشرين بفيصل” وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01211133942 – 01208366630 – 01033334749 – واتس آب : 01222777251