انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بالشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن توفير أكثر من 200 فرصة عمل شاغرة في أقسام وتخصصات مختلفة، وذلك بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ونتابع الآن على مصر فايف عرض الوظائف والشروط المطلوبة.

وظائف الشركة المصرية للرمال السوداء

تطلب الشركة مهندسين في مختلف التخصصات وأخصائيين ومشرفين مخازن ومراقبين سلامة وصحة مهنية وفنيين لكافة التخصصات وسائقين، ويشترط مؤهلات عليا أو متوسطة مناسبة وخبرة في مجال العمل، والتفاصيل كالاتي:-

الشروط المطلوبة للوظائف

أن يكون المتقدم من سكان محافظة كفر الشيخ ومقيم بها. مطلوب ذكور فقط. الموقف من الخدمة العسكرية. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يكون متزوج مما تحمل جنسية اخرى. أن يكون حاصل على مؤهلات عليا أو متوسطة مناسبة والأفضلية للأعلى تقدير والأكثر خبرة. أن يجتاز المقابلة والاختبارات الفنية. أن لا يكون مثبت بوظيفة حكومية.

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المستندات المطلوبة

شهادة المؤهل الدراسي. شهادات الدراسات العليا والخبرات إن وجدت. موقف الخدمة العسكرية. صورة شهادة الميلاد. صورة بطاقة الرقم القومي. رخصة تشغيل معدات ثقيلة لوظائف سائقين. شهادات قياس المستوى بالنسبة لوظائف الفنيين. شهادات الدورات التدريبية. عدد 2 صورة شخصية حديثة.

طرق التقدم لوظائف الشركة المصرية للرمال السوداء

للراغبين يرجى الدخول على الرابط التالي ” وظائف شركة الرمال السوداء” واستيفاء البيانات المطلوبة، على أن يكون التسجيل على وظيفة واحدة فقط، وعلى أن تجرى المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية بمحافظة كفر الشيخ، وسيتم التواصل مع المتقدمين من خلال إرسال مواعيد المقابلات وتوقيتات إجراء الاختبارات بنظام الرسائل، ولن يلتفت إلى الطلبات المخالفة للشروط المطلوبة.