وظائف خالية بشركة بورتا مصر لمواد التعبئة والتغليف لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بورتا مصر لمواد التعبئة والتغليف بالسادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الرابعة، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2600 جنيه إلى 3500 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة بورتا مصر لمواد التعبئة والتغليف

مطلوب عدد 10 كيميائي، ويشترط بكالوريوس علوم كيمياء، وان لا يزيد السن عن 26 سنة، حديثي التخرج، براتب 3500 جنيه. مطلوب عدد 10 أمين مخزن، بكالوريوس تجارة إدارة أعمال، براتب 3000 جنيه. مطلوب عدد 20 مساعد فني صناعة وطباعة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 2200 جنية إلى 2600 جنيه. مطلوب عدد 10 فني صيانة كهربائية، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 فني صيانة ميكانيكية، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 20 فني طباعة روتو – فليكسو، يجيد القراءة والكتابة – محو أمية – وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2600 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات في مجال العمل، وتقدم الشركة للعاملين بها تأمينات ورواتب مجزية، وتوفر انتقالات داخل وخارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى حوافز إنتاج ووجبات، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال الرابط التالي “وزارة القوى العاملة والهجرة” ثم اختيار تسجيل راغبي العمل للوظائف المعلن عنها.