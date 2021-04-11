انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بشركة ديما لمواد التعبئة والتغليف لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ديما لمواد التعبئة والتغليف 17 شارع المتحف الزراعي بالعجوزة، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات الوظيفية، لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة ديما لمواد التعبئة والتغليف

مطلوب عدد 45 محاسب، بكالوريوس تجارة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 32 سنة، للعمل بمقر الشركة وفروعها بالإسكندرية وطنطا ومرسى مطروح وسوهاج. مطلوب عدد 45 مشرف مبيعات، مؤهلات عليا مناسبة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل ورخصة قيادة. مطلوب عدد 210 مندوب مبيعات، مؤهلات عليا ومتوسطة، وان لا يزيد السن عن 33 سنة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ورخصة قيادة. مطلوب عدد 20 عامل تعبئة، للعمل بفرع الشركة بالسادس من أكتوبر. مطلوب عدد 20 فرد امن، للعمل بفروع الشركة، ويشترط إجادة القراءة والكتابة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات في مجال العمل، وذلك للعمل بمقر الشركة أو بالفروع بالإسكندرية أو الإسماعيلية أو المنصورة أو طنطا أو سوهاج أو الأقصر، وتقدم الشركة تأمينات ومرتبات مجزية، ولمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة بالرابط التالي “تسجيل راغبي العمل لوظائف وزارة القوى العاملة والهجرة“.