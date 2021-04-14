وظائف البنك السعودي الفرنسي شروط التقديم، شروط التقديم لوظائف البنك السعودي الفرنسي في تاريخ 4 يونيو 1977م تم إصدار مرسوم ملكي بتأسيس البنك السعودي الفرنسي كشركة سعودية مساهمة، ليصبح واحد من أفضل البنوك بالمملكة السعودية، يقدم البنك تجربة عصرية ومبتكرة لكل من الموظفين والعملاء، كما يقدم العديد الفرص للشباب سواء فرص عمل أو تدريب.

وظائف البنك السعودي الفرنسي شروط التقديم

أعلن البنك السعودي الفرنسي خلال هذه الفترة عن وجود وظائف شاغر لديه للشباب من كلا الجنسين، وبما أنها فرصة عمل مميزة بدأ الشباب السعودي يتساءل عن شروط وطريقة التقديم، وموعد استقبال طلبات التوظيف وتاريخ الإنتهاء، سوف نعرض لكم اليوم جميع المعلومات المطلوبة للحصول وظيفة في بالبنك السعودي.

يجب أن يكون المتقدم للعمل سعودي الجنسية أو يحملها.

يجب أن لديه مستوى جديد في التحدث و كتابة اللغة الانجليزية.

يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية للعمل على برامج الحاسب الآلي الأساسية وبرامج الأوفيس.

يجب أن يكون لديه خبرة في التعامل والتواصل مع العملاء.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب على المتقدمين من الذكور إنهاء الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه مشاكل جنائية وقضائية.

يجب أن يقدم الأوراق القانونية بحالته الجنائية التي ثبت أن ليس مطلوب على ذمة قضايا.

شروط التقديم في الوظائف المطلوبة بالبنك السعوديطريقة التقديم بوظائف البنك السعودية

لتقديم في وظائف البنك يجب الدخول على موقع البنك الرئيسي عبر الإنترنت، ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي، والجنس ومجال العمل، وإلحاق السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم.

Sales Animation Officer ذات خبرة معقولة.

Senior Manager Brand Strategy يكون المتقدم لديه خبرة بسيطة.

Associate Product Manager يكون ذات خبرة وكفاءة عالية.

Associate Product Manager لا يشترط خبرة كبيرة ولكن يجب أن يكون ذات مستوى مقبول.

Senior Officer Advanced Analytics ذات خبرة متوسطة

Senior Officer Market and Liquidity Risk المستوى المطلوب متوسط

Assistant Human Resources Business Partner مستوط

Manager Project Management خبرة معقولة

Senior Manager Global Transaction Banking Support خبرة متوسطة

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