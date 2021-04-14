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انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بسلسلة مطاعم بافلو برجر لجميع المؤهلات والطلبة برواتب تصل إلى 3600 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن سلسلة مطاعم بافلو برجر ” 60 شارع عبد الله العربي – الحي السابع – بمدينة نصر” عن فتح باب التعين لشغل مئات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، برواتب تبدأ من 1150 جنيه إلى 3600 جنيه، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف سلسلة مطاعم بافلو برجر
- مطلوب عدد 50 خدمة عملاء، و يشترط مؤهل عالي، براتب 2600 جنيه بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 500 جنيه.
- مطلوب عدد 30 خدمة عملاء، و يشترط جميع المؤهلات و طلبة، العمل 4 ساعات، براتب 1150 جنيه بالإضافة إلى حوافز.
- مطلوب عدد 100 عضو فريق، جميع المؤهلات، براتب 3040 جنيه.
- مطلوب عدد 10 سائق درجة أولي و ثانية، براتب 3600 جنيه، و يشترط مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة.
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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، لجميع المؤهلات و طلبة، و تقدم الشركة تأمينات طبية و تأمينات اجتماعية و حوافز، و رواتب مجزية و تدريب مدفوع الأجر، و للتقدم للوظائف المعلنة يرجى التقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة و تسجيل البيانات من خلال تسجيل راغبي العمل للوظائف المعلنة.
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