انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بسلسلة مطاعم بافلو برجر لجميع المؤهلات والطلبة برواتب تصل إلى 3600 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن سلسلة مطاعم بافلو برجر ” 60 شارع عبد الله العربي – الحي السابع – بمدينة نصر” عن فتح باب التعين لشغل مئات الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، برواتب تبدأ من 1150 جنيه إلى 3600 جنيه، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف سلسلة مطاعم بافلو برجر

مطلوب عدد 50 خدمة عملاء، و يشترط مؤهل عالي، براتب 2600 جنيه بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 500 جنيه. مطلوب عدد 30 خدمة عملاء، و يشترط جميع المؤهلات و طلبة، العمل 4 ساعات، براتب 1150 جنيه بالإضافة إلى حوافز. مطلوب عدد 100 عضو فريق، جميع المؤهلات، براتب 3040 جنيه. مطلوب عدد 10 سائق درجة أولي و ثانية، براتب 3600 جنيه، و يشترط مؤهلات متوسطة، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، لجميع المؤهلات و طلبة، و تقدم الشركة تأمينات طبية و تأمينات اجتماعية و حوافز، و رواتب مجزية و تدريب مدفوع الأجر، و للتقدم للوظائف المعلنة يرجى التقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة و تسجيل البيانات من خلال تسجيل راغبي العمل للوظائف المعلنة.