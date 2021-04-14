طريقة التقديم في وظائف مستشفى قوى الامن السعودية، خلال هذه الفترة هناك اجتهاد كبير بالمملكة ليتم توفير فرص عمل بالمملكة السعودية لكلا الجنسين من النساء والذكور، وبالفعل أعلنت العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى عن حاجتها لموظفين، ومن أهم وأكبر الأماكن التي أعلنت خلال هذه الفترة عن وظائف شاغرة لديها وفتحت باب التقديم هي مستشفى قوى الأمن.

طريقة التقديم في وظائف مستشفى قوى الامن السعودية

تعد مستشفى قوى الأمن من أقدم وأعرق مراكز الرعاية الصحية بالمملكة، حيث بدأ الأمر بتأسيس مركز صحي صغير جداً بمدينة الرياض، عام 1975 بإمكانيات بسيطة ومحدودة يضم عشرون سرير فقط لإستقبال المرضى، ثم بعد ذلك تم بناء مستشفى بجانب المستوصف ليكون تابع له يسع 120 سرير بواسطة الأمير نايف بن عبد العزيز، ثم بعد الإنتهاء من عملية البناء والتشغيل أطلق على هذا المشروع أسم مستشفى قوى الأمن، ليتم توسيع المشروع بعد ذلك وبناء أكثر من مرحلة أخرى ويكون للمستشفى أكثر من فرع بعدة مدن مختلفة، وتصبح مؤسسة طبية كبيرة ذات موارد ضخمة.

قامت إدارة مستشفى قوى الأمن من خلال موقعها الإلكتروني بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة لديها، ولكن هناك شروط يجب توافرها مثل :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حصل على البكالوريوس بخبرة عامين أو دبلومة بخبرة ثلاث سنوات متخصصة في إدارة المستشفيات أو الإدارة الصحية أو إدارة الإمداد أو بإدارة الأعمال.

أن يكون لدى المتقدمة الخبرة اللازمة في التعامل مع برامج الحاسوب الهامة مثل برامج الاوفيس ونظام ” ERP”.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة قادرين على التحدث وكاتبة اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

أن يكون المتقدم لديه الخبرة اللازمة في التواصل وحل مشاكل العملاء ولديه خبرة عن بروتوكول المستشفى.

أن يكون المتقدم حسن المظهر ولديه ما يكفي من اللياقة والأناقة واللباقة.

شروط التقديم في وظائف مستشفى قوى الأمنطريقة التقديم بالوظائف الشاغرة بالمستشفي ورابط التسجيل

يمكن لأي مواطن أو مواطنة سعودية تتوافر بها الشروط المطلوبة، التقديم في الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمستشفى قوى الامن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، فقط قم بالتسجيل عبر بريدك الإلكتروني والدخول للموقع وإتباع جميع التعليمات لإتمام عملية التقديم.