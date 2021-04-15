وظائف عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الموعد ورابط التقديم

ينتظر الكثير من المواطنين بالمملكة رجال ونساء عن فتح باب القبول لاحدى الوظائف العسكرية بوزارة الدفاع، حباً في الالتحاق بهذه الوظائف خدمة وحباً لأرض الوطن ودفاعاً عن أمن المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الدفاع السعودي عن موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية (رجال ونساء) بتاريخ (1442/9/13هـ)، ورابط التقديم الرسمي الذي يتم من خلالها التقديم للحصول على الوظائف لكلاً من الرجال والنساء.

شروط التقديم للرجال بالوظائف العسكرية :

ونذكر من خلال هذا المقال الشروط التي يجب توافرها في الفئات التي ترغب في التقديم والحصول على الوظيفة، حيث أوضحت وزارة الدفاع السعودي من خلال صفحتها الرسمية عدة شروط لكي يتاح للرجال التقدم للوظائف العسكرية و نستعرضها في مقالنا هذا كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألّا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، وألّا يكون موظًفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية. الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وألّا يكون متزوجًا من غير سعودية. ألّا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط التقديم للنساء بالوظائف العسكرية :

بالإضافة إلى وظائف الرجال أتاحت وزارة الدفاع السعودي بعض الوظائف التي يمكن لكل من الرجال والنساء التقدم إليها، ونوضح من خلال هذا المقال شروط التقديم للنساء بالوظائف العسكرية لمن يرغب في التقديم إليها:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها وأن تكون لائقة طبيًا للخدمة العسكرية. ألّا تكون موظفة في أي جهة حكومية وألّا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وأن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى الطول (155) سم. ألّا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة. ألّا تكون متزوجة من غير سعودي مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية. أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

موعد ورابط التقديم :

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الدفاع السعودي، حيث يتم التقديم في التوقيت الذي أشارت إليه وزارة الدفاع من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في اليوم الموافق 13/9/1442 هجرياً.