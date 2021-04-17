وظائف جدة اليوم براتب 8000 ريال كافة المؤهلات للرجال والنساء

يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية بشكل يومي عن وظائف شاغرة في كافة المجالات التي تناسبهم، ومن ضمن الوظائف التي نوفرها لكم اليوم هي وظائف جدة التي يمكن لجميع المواطنين في منطقة جدة مشاهدتها ومعرفة المجالات المتوفرة والتقديم علي الوظيفة التي تناسب المؤهل الخاص بهم، ونوفر لكم في هذا المقال عدد كبير من الوظائف الشاغرة لكافة المؤهلات وتصل الرواتب الخاصة بهم إلى 8000 ريال شهريا وذلك وفقا للخبرة والمؤهل والمجال الخاص بك.

وظائف جدة براتب 8000 ريال

وظائف جدة من الوظائف التي يبحث عنها الكثير ويرغبون في الحصول على وظيفة مميزة براتب مناسب وتناسب الوظيفة المجال الخاص بهم، ونقدم لكم في هذا المقال الوظائف التي يوفرها بوابة طاقات الوطنية للعمل التي توفر المئات من الوظائف الشاغرة في كافة المؤهلات لجميع الرجال والسيدات في السعودية وبمرتبات تناسب التخصص الخاص بهم ومن أبرز الوظائف المتوفرة هي:

وظيفة استقبال في الشركة المتفوقه لاعداد وتجهيز الاطعمه ونوع الوظيفة هو دعم القطاع السياحي والراتب الشهري الخاصة بها هو 4166 ريال سعودي.

وظيفة مدير علاقات حكومية في منشأة مؤسسة هلا التميز للوحدات السكنية ونوع الوظيفة هو دعم القطاع السياحي براتب شهري 4725 ريال.

وظيفة مشرفة نظافة في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب شهري 5700 ريال.

وظيفة مشرف نظافة في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5700 ريال.

وظيفة مشرف ومنقذ سباحة في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5700 ريال.

وظيفة مدير مطعم في شركة الجودة المتخصصة للاغذية الصحية براتب 12 الف ريال.

وظيفة فني غازات طبية في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب شهري 5700 ريال.

وظيفة فني سلامة في شركة احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5700 ريال شهريًا.

وظيفة فني تبريد وتكييف في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5700 ريال.

وظيفة فني كهرباء عام في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5,700 ريال شهريًا.

وظيفة محاسب عام في شركة مجمع الشامل فرع جدة براتب شهري 4,000 ريال سعودي.

براتب شهري 4,000 ريال سعودي. وظيفة فني تبريد وتكييف عام في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5,700 ريال سعودي.

وظيفة فني أجهزة إطفاء حريق في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5700 ريال.

وظيفة فني أجهزة مراقبة في شركه احمد سليمان الفهاد واولاده براتب 5,700 ريال.

وظائف جدة اليوم