وظائف شركة راية لتوزيع الأغذية والمشروبات بحلوان

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة راية لتوزيع المواد الغذائية والمشروبات احدي شركات مجموعة راية القابضة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، و ذلك حسب مبادرة طور وغير التابعة لوزارة الشباب و الرياضة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة راية لتوزيع الأغذية والمشروبات

مطلوب عدد 20 مسئول مبيعات، براتب ثابت يبدأ من 2000 جنية وحوافز. مطلوب عدد 20 سائق رخصة مهنية، للعمل بحلوان – كفر العلو طريق الكورنيش، برواتب مجزية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة راية

يشترط مؤهلات مناسبة و حسن المظهر والسلوك، و تقدم الشركة تأمينات طبية و اجتماعية، بالإضافة إلى تامين على الحياه، و مرتبات مجزية تبدأ من 2000 جنية ثابت، و 2000 جنية متغير وحوافز 500 جنية، و للتقدم على الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالاستمارة التالية ” وظائف شركة راية لتوزيع الأغذية والمشروبات” ثم الحضور يوم 20/4/2021 بالعنوان التالي : مركز شباب حلوان الجديد – الشارع الغربي بالمساكن الاقتصادية بحلوان، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01050519519 – أو من خلال واتس آب : 01029894689