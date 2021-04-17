فرص عمل بشركات السعودية طريقة التقديم والشروط، تعلن كبرى شركات السعودية عن العديد من الوظائف الشاغرة وفرص العمل المتاحة لكافة المؤهلات والتي تتضمن العديد من الشروط والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين، كما تختلف طرق تقديم كل شركة عن غيرها وفقاً لطبيعة الوظائف المقدمة من تلك الشركات.

فرص عمل بشركات السعودية طريقة التقديم والشروط

تعلن شركة BAE Systems عن حاجتها لتوظيف العديد من حاملي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير بكافة التخصصات لشغل عدة أماكن في القطاعات الهندسية والفنية والتدريبية لفروع الشركة في الرياض، والظهران وتبوك والطائف والجبيل، وتتيح الشركة هذه الوظائف للسعوديين ومختلف الجنسيات.

توفر الشركة بفروعها الوظائف التالية:

مدرب علوم الطيران/ محركات الطائرات فرع الرياض.

مدرب ملاحة فرع الرياض.

أخصائي التعلم والتطوير فرع الرياض.

مدير المشتريات فرع الرياض.

مدرب تقني/ مراقبة الملاحة الجوية وعمليات الطيران فرع الظهران.

أخصائي طاقم جوي فرع الظهران.

فني ميكانيكي طائرات فرع الظهران.

مفتش ضمان الجودة فرع الظهران.

مدرب طاقم جوي فرع تبوك.

فني صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران فرع تبوك.

مدير أول سلسلة التوريد فرع الطائف.

مراقب عمال فرع الجبيل.

التقديم في وظائف شركة BAE systems

يستطيع راغبي التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف الدخول على رابط الموقع الخاص بالتقديم للتعرف على كافة تفاصيل وشروط التقديم بدءاً من يوم السادس عشر من أبريل عام 2021.

تعلن شركة طيران أديل التابعة للخطوط الجوية السعودية عن حاجتها لموظفين من الجنسين ممن يحملون شهادة الدبلوم أو البكالوريوس بمختلف التخصصات لشغل العديد من الوظائف في القطاع الهندسي والإداري بفروع الشركة في جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل

توفر شركة طيران أديل الوظائف التالية بفرع جدة:

مخطط صيانة الطائرات ممن يحمل دبلوم تقني في تخصص متصل بالوظيفة المتاحة.

أخصائي علاقات حكومية ممن يحمل شهادة بكالوريوس موارد بشرية أو تخصص متصل بالوظيفة المتاحة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل

تتيح الشركة إمكانية التقديم بدءاً من الخامس عشر من أبريل عام 2021 ويستمر حتى الخامس عشر من يوليو 2021، ولراغبي التقديم ومعرفة كافة التفاصيل والشروط الدخول على الموقع الخاص بشركة طيران أديل :

تعلن الخطوط الجوية القطرية عن حاجتها لموظفين سعوديين لشغل وظائف بالقطاع الإداري ممن يحملون شهادات جامعية ذات تخصص متصل بالوظائف المتاحة، تتوفر هذه الوظائف في مكاتب الشركة بالدمام.

تفاصيل وظائف مكتب الخطوط القطرية بالدمام

توفر الشركة الوظائف التالية بفرع الدمام:

مدير حسابات.

مدير حسابات أول.

التقديم على وظائف مكتب الخطوط القطرية بالدمام

توفر الشركة إمكانية التقديم بدءاً من الخامس عشر من أبريل 2021، ويمكن لراغبي التقدم لشغل الوظائف المتاحة الدخول على مواقع الخطوط القطرية :

تعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن حاجتها لموظفين من الجنسين ممن يحملون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات لشغل العديد من الوظائف في القطاع الصحي بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

توفر مستشفى عبدالله الجامعي الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:

أخصائي تمريض في وحدة العناية المركزة للأطفال.

أخصائية تمريض.

طبيب مقيم بقسم أمراض الكلى.

استشاري أمراض الرئة.

تتيح المستشفى إمكانية التقديم لراغبي شغل الوظائف المتاحة حتى الثلاثون من أبريل 2021، وللمزيد من التفاصيل وشروط التقديم يمكن الدخول موقع مستشفي الملك عبدالله الجامعي:

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

تعلن مستشفى الملك فيصل عن حاجتها لموظفين بالقطاع الصحي والإداري والهندسي من السعوديين ومختلف الجنسيات، تستهدف الوظائف حاملي شهادات الكفاءة المتوسطة والدبلوم والثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تتوفر الوظائف في فروع المستشفى بالرياض وجدة والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

توفر مستشفى فيصل التخصصي وظائف شاغرة في التخصصات التالية:

استشاري طب طوارئ البالغين فرع الرياض.

استشاري مساعد قسم الرعاية التلطيفية بفرع الرياض.

استشاري مشارك قسم الحالات الحرجة بفرع الرياض.

استشاري مساعد قسم طب الأورام بفرع الرياض.

مساعد عالم سريري بفرع الرياض.

أخصائي تغذية علاجية ثان فرع الرياض.

منسق أبحاث سريرية فرع الرياض.

أخصائي مختبر قسم علم الخلايا فرع الرياض.

كبير أخصائيين التروية القلبية فرع الرياض.

أخصائي تروية قلبية فرع الرياض.

مدير برنامج التمريض فرع الرياض.

فني مختبر فرع الرياض.

مساعد ثاني سلسلة الإمدادات فرع الرياض.

اختصاصي خدمات العقود فرع الرياض.

محلل سياسات إدارية فرع الرياض.

مدير قسم خدمات الحسابات فرع الرياض.

أخصائي امتثال العقود فرع الرياض.

أخصائي الامتثال فرع الرياض.

محاسب فرع الرياض.

مساعد رعاية مرضى فرع الرياض.

مساعد مدير إدارة المرافق فرع الرياض.

استشاري مساعد قسم طب وجراحة العيون فرع المدينة المنورة.

استشاري مساعد قسم الرعاية المركزة فرع المدينة المنورة.

اختصاصي سلامة المرضى فرع المدينة المنورة.

مدير قسم مكتب تجربة المستشفى فرع المدينة المنورة.

مدير الشحن والاستلام فرع المدينة المنورة.

استشاري تخدير فرع جدة.

مشرف المختبر الطبي فرع جدة.

سكرتير ثان فرع جدة.

التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

تتيح المستشفى إمكانية التقديم لمن يرغب في شغل الوظائف السابقة حتى الثلاثين من أبريل 2021، ولمزيد من التفاصيل والتعرف على شروط التقديم يمكن الدخول موقع مستشفي الملك فيصل:

تعلن شركة حمد الرقيب التجارية عن حاجتها لموظفين من الجنسين لشغل وظائف في القطاع الإداري ممن يحملون شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلوم بمختلف التخصصات، تتوفر الوظائف بفروع الشركة في مدينة جدة والرياض والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية

توفر شركة الرقيب التجارية الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:

أمين المخزن فرع جدة.

مشرف مستودع فرع جدة.

كاتب المخزون فرع جدة.

مصمم جرافيك فرع الخبر.

مسوق معرض/ تاجر مرئي فرع الخبر.

كاتب المخزون فرع الخبر.

مسوق عقاري فرع الخبر.

مراقب المخزون فرع الرياض.

مصمم داخلي فرع الرياض.

كاتب المخزون فرع الرياض.

فرص عمل بشركات السعودية التقديم في وظائف شركة الرقيب

تتيح شركة الرقيب إمكانية التقديم في وظائف الشركة بدءاً من يوم 16 من أبريل 2021، وللمزيد من التفاصيل لراغبي التقديم يمكن التعرف على شروط التقديم من خلال الدخول موقع شركة الرقيب:

وظائف مشروع نيوم

تعلن إدارة مشروع نيوم عن حاجتها لموظفين من الجنسين من السعوديين ومختلف الجنسيات، وحاملي لشهادات البكالوريوس والماجستير بمختلف التخصصات لشغل وظائف في القطاع الإداري والهندسي والعمل في مقر مشروع نيوم بتبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم

توفر إدارة مشروع نيوم الوظائف الشاغرة التالية:

مهندس ميكانيكي أول.

مدير المنتجات الرقمية.

مدير أول الاستراتيجية وتحليل الأعمال.

أخصائي وسائل الإعلام المدفوعة.

مهندس أول البنية التحتية الرطبة.

مهندس كهرباء أول.

التقديم في وظائف مشروع نيوم

تتيح إدارة مشروع نيوم إمكانية التقديم في الوظائف الشاغرة بدءاً من يوم 16 أبريل 2021، وللمزيد من التفاصيل وشروط التقديم يمكن الدخول على موقع التقديم الرسمي:

تعلن متاجر بندة عن حاجتها لموظفين من الجنسين من حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير بمختلف التخصصات لشغل وظائف القطاع الإداري والعمل في فروع المتاجر في الرياض وجدة.

تفاصيل وظائف متاجر بندة

تعلن متاجر بندة عن الوظائف الشاغرة التالية:

مدير الشؤون التنظيمية فرع الرياض.

مراقب داخلي مالي أول وظيفتين/ فرع جدة.

مساعد مدير الجودة والضمان فرع جدة.

أخصائي إدارة الموردين فرع جدة.

التقديم في وظائف متاجر بندة

تتيح إدارة متاجر بندة إمكانية التقديم على الوظائف بدءاً من يوم 15 أبريل 2021 وحتى يوم 10 مايو 2021، ويمكن التعرف على التفاصيل وشروط التقديم من خلال الدخول على موقع بندة الرسمي: