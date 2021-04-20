وظائف خالية بشركة روتوغرافيا للاستثمار لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة روتوغرافيا للاستثمار بالسادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بالشركة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة روتوغرافيا للاستثمار

مطلوب عدد 20 كيميائي بكالوريوس علوم و كيمياء، ويشترط أن لا يزيد السن عن 26 سنة، براتب 3500 جنيه. مطلوب عدد 10 أمين مخزن بكالوريوس تجارة تخصصات محاسبة وإدارة أعمال، براتب يصل إلى 3000 جنيه. مطلوب عدد 20 مساعد فني صناعة وطباعة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وخبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 2200 جنيه. مطلوب عدد 10 فني صيانة كهربائية، مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب عدد 10 فني صيانة ميكانيكية، ويشترط مؤهل متوسط وان لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 20 فني طباعة روتو فليكسو، و يشترط إجادة القراءة والكتابة ” محو أمية” .

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية وطبي خاصة وتامين على الحياه، بالإضافة إلى توفير انتقالات داخل القاهرة الكبرى وحوافز إنتاج ووجبات، وللراغبين يرجى التقديم للوظائف من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة.