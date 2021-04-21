الوظائف الإدارية جدارة تعلنها علي منصتها وظائف وزارة التربية والتعليم

الوظائف الإدارية جدارة تعلن عنها علي المنصة الرسمية الخاصة بها والتي تشمل وظائف إدارية خاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية والتي أعلنت من خلال رابط موقع جدارة للتوظيف بالمسميات الوظيفية المقرر التعيين عليها في وزارة التربية والتعليم والتي تشمل أقسام عديدة تم الإعلان عنها والتي سنتحدث عنها بكامل التفاصيل وكيفية التقدم إلي الوظائف الإدارية لوزارة التعليم من خلال الخطوات التي يتم إتباعها علي المنصة لعملية التسجيل في وظائف أدارية وزارة التعليم المعلن عنها اليوم والتي تم التصريح عنها من الوزارة ووسيلة التسجيل تكون من خلال منصة جدارة .

الدخول علي المنصة من الرابط الرسمي الخاص بها ليتم عملية التسجيل الجديد . يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية التي يتم طلبها علي المنصة سواء كان الاسم أو رقم الهوية الشخصية . يتم أيضاً تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بالشخص ومعلومات السكن لكي ما يستطيع التقديم علي جدارة الوظائف الإدارية 1442 المعلن عنها من وزارة التربية والتعليم . يتم بعد تسجيل البيانات السابقة تحديد الجنس سواء ذكر أو أنثي في الخانات المحددة علي المنصة كأجراء محدد علي المنصة . بعد أتمام العملية الخاصة بالتسجيل لحساب جديد بالخطوات السابقة أما في حالة امتلاك حساب علي المنصة يتم الدخول علي المنصة ويتم تحديد ما هي الوظيفة المرغوب بها . جدارة ومن منصتها الرسمية يتم تسجيل رقم التحقق الخاص بالشخص والذي يتم أرسالة علي الهاتف الشخصي الذي قام بتسجيله من ضمن بيانات الحساب . يتم إضافة بعض البيانات المتعلقة بالناحية الصحية للشخص أو أذأ ما كان هناك أي إعاقة في الشخص وذلك لاعتبارات يتم تحديدها من الوزارة كما يجب تحديد نوع الإعاقة للشخص بالإضافة إلي تسجيل أي وسيلة أتصال للتواصل .

الوظيفة الأولي المعلن عنها هي وظيفة محلل للأنظمة داخل مقار الوزارة .

الوظيفة الثانية المعلن عنها هي وظيفة مدقق في الشؤون الخاصة بالموظفين .

وظائف أدارية وزارة التعليم تعلن عن حاجتها لموظف مساعد تدقيق في الحسابات .

تعلن عن حاجتها لموظف مساعد تدقيق في الحسابات . الوظيفة الرابعة المعلن عنها هي وظيفة متخصص في الدعم الفني داخل مقار الوزارة .

الوظيفة الخامسة المعلنة من وزارة التربية والتعليم هي وظيفة كاتب إداري بمقار الوزارة .

الوظيفة السادسة المعلن عنها من الوزارة ويتم التعيين علي درجة مراقب لكافة الخدمات بالوزارة .

الوظيفة السابعة المعلن عنها من الوزارة يتم التعيين علي درجة موظف مساعد لقسم الخدمات بالوزارة .

الوظيفة الثامنة المعلن عنها من الوزارة يتم التعيين علي درجة مساعد المدير في القسم المحدد بالوزارة .

الوظيف التاسعة المعلن عنها في الوظائف الإدارية جدارة هي وظيفة سكرتير بدرجة سكرتير عام .

هي وظيفة سكرتير بدرجة سكرتير عام . كافة البيانات المتعلقة بشأن التقديم علي الوظيفة المراد التعيين عليها معلنة علي المنصة بكافة التفاصيل .

يجب علي المتقدم من الجنسين في الوظائف المعلنة أن يكون سعودي الجنسية كشرط أساسي . يتم استثناء الشرط الخاص بالجنسية في المتقدم للوظيفة لذلك الشخص الذي كان خارج البلاد مع والديه وذلك لخدمة السعودية . يتم تقديم أثبات رسمي موثق من الجهات المعتمدة فيما يخص الشهادة التي تم الحصول عليها خارج السعودية . يكون الشخص المتقدم لديه تاريخ حسن فيما يخص سمعته الشخصية وأن لا يكون قد تم الحكم عليه في أي أحكام قضائية . الوظائف الإدارية لوزارة التعليم اشترطت علي الشخص المتقدم للوظائف يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس . أي شخص متقدم للوظيفة من الجنسين للوظائف الإدارية يجب عليه أن لا يكون قد تم تعيينه سابقاً في أي وظيفة حكومية . الوظائف الإدارية جدارة تعلن عن شرط أخر خاص بالوظائف وهو تقديم كافة المستندات المطلوبة للتعيين والتي يتم رفع نسخة منها علي المنصة في وقت التقديم . يتم الحصول علي أي وظيفة يتم التقدم لها ويتم تحديد القبول والتعيين علي هذه الوظيفة في حالة الحصول علي عدد نقاط محددة من الوزارة برقم معين للنقاط .

الوظائف الإدارية جدارة وما هي الخطوات الخاصة بالتسجيل علي المنصةالوظائف التي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم والتي يتم التسجيل لها من جدارةالشروط التي تم وضعها من الوزارة لكي ما يتم التعيين علي الوظائف المعلنة

الوظائف الإدارية جدارة ومن خلال منصتها الرسمية يتم التقدم علي الوظيفة المرغوب التعيين عليها للجنسين وفي حالة عدم أمتلاك حساب علي المنصة يمكن لكل شخص تسجيل حساب جديد من خلال الخطوات التي تم توضيحها في المقال عالياً أما عن المواعيد المحددة لبداية التقديم علي الوظائف وموعد نهاية التقديم علي جدارة للوظائف معلنه علي المنصة .