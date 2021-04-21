انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل جديدة بالمحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توافر وظائف جديدة في محافظة أسيوط براتب 1800 جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ “حافز” في احدى شركات تمويل المشروعات في القوصية في أسيوط .

الوظائف المتاحة في شركة تمويل المشروعات في القوصية

شروط تقديم وظيفة مسؤولين تمويل :

أن يكون المُتقدم لديه مؤهل عالي أو متوسط . أن يكون سن المُتقدم 35 سنة فأقل .

وأتاحت الشركة التواصل عبر الهاتف الجوال للتقدم والإلتحاق بالوظيفة 0106099005 التواصل يكون مع مدير الشركة الأستاذ “علي أحمد”، كما أتاحت التوجه إلى الشركة مُباشرةً في القوصية بشارع “تنمية المُستقبل”، وبإمكانك التقديم على إحدى الوظائف المتوفرة من هنا “النَشرة القومية للتشغيل” تحت مُسمى برنامج “طالبي العمل”، وتأتي دور الإدارة المُختصة في ترشيح المُتقدمين وعرضهم وفقاً لخبراتهم المُسجلة في البرنامج .

النشرة القومية للتشغيل وظائف القوى العاملة

ويجدر بنا الإشارة إلى عدد فرص العمل الموجودة بتلك النشرة 6343 فُرصة عمل مُتاحة لكلا الجنسين ذكوراً وإناثاً بمُرتبات مُجزية تصل إلى 4500 جنيه مصري في جميع التخصُصات فضلاً على التأمين الإجتماعي والصحي، ويكون العمل مُتاح في 65 شركة داخل 14 مُحافظة لشهر أبريل الجاري هُم :

مُحافظة القليوبية .

مُحافظة الشرقية .

مُحافظة المنيا .

مُحافظة دمياط .

مُحافظة المنوفية .

مُحافظة أسوان .

مُحافظة البحيرة .

محافظة الغربية .

مُحافظة الدقهلية .

مُحافظة القاهرة .

مُحافظة الجيزة .

مُحافظة السويس .

مُحافظة شمال سيناء .

مُحافظة أسيوط .

كما تتيح النشرة نشر فُرص عمل لشهر مارس الماضي التي لم يتم العثور على موظفين كُفء فيها، ويأتي عدد فرص العمل نحو 2310، كما تحرص وزارة “القوى العاملة ” على نشر وظائف جديدة شهرياً عبر موقعها الرسمي للوصول إلى أكبر عدد من الذكور، والإناث، والإلتحاق بالوظائف في ظل جائحة كورونا .