وظائف جديدة في فروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع 2021

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن حاجتها إلى العديد من الوظائف التي تنوعت بين الإدارات المختلفة، وقد تم توضيح أن الهيئة تحتاج إلى 95 وظيفة في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أنه قد تم هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أنها في حاجة إلى وظائف في عدة تخصصات، والتي تتنوع بين الإداري والصحي والهندسي، مع توضيح الشروط و طريقة التقديم.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن حاجاتها لعدد 95 وظيفة خالية في مختلف المجالات في عدد أربع مدن داخل المملكة العربية السعودية وهم الرياض و جازان و ينبع وأيضًا الجبيل.

كما أعلنت الهيئة عن الشروط المطلوبة لكل وظيفة وأيضًا طريقة التقديم، هذا بالإضافة إلى توضيح كافة التفاصيل التي يحتاجها كل شخص يريد التقديم في أحد هذه الوظائف.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تنوعت وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الجديدة حيث أنها أعلنت عن وظائف أخصائي تخطيط مالي ومدير إدارة المباني وأيضًا مدير إدارة المرافق العامة بالإضافة إلى مدير إدارة النقل والمعدات.

كما أعلنت الهيئة عن حاجتها إلى مدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الاستثمار الصناعي، ومدير إدارة التشجير والري، وأيضًا أعلنت عن حاجتها إلى مدير إدارة علاقات المستثمرين ومدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني وكذلك مدير إدارة تطوير الأعمال.

هذا بالإضافة إلى حاجة الهيئة إلى مدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة الإنشاءات، وأيضًا مدير إدارة الأزمات والكوارث، كما أنها أعلنت عن حاجتها إلى رؤساء للعديد من الأقسام وأيضًا متخصصين في مختلف المجالات.

وعلى ذكر الوظائف الحكومية، طرحت العديد من الهيئات في بلاد الحرمين مؤخرًا، عددًا من وظائف الإدارية والفنية، من بينها وظائف الخريجين لدى وزارة الدفاع السعودية، فضلًا عن مبادرة باب رزق جميل، التي تبنتها مؤسسة عبد اللطيف جميل، كما أتاحت القوات الخاصة للأمن والحماية، مجموعة من الوظائف مؤخرًا.

نماذج للوظائف المتاحة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع

سوف نوضح بعض وظائف شاغرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أن يكون ذلك نموذج للوظائف المتاحة في المدن المختلفة في المملكة العربية السعودية.

مدرب

هي وظيفة متاحة في فرع الهيئة مدينة جبيل، والشروط المطلوبة لهذه الوظيفة هي:

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

أيضًا أن يمتلك خبرة في مجال التدريب بين 0 إلى 4 سنوات.

على أن يكون الشخص لديه الخبرة والمعرفة الكافية في التعامل مع التقنيات والأجهزة وجميع المتطلبات اللازمة للتدريب.

أخصائي تخطيط مالي

هي وظيفة متاحة في مدينة الرياض، إلا أن هناك عدة مهارات مطلوبة من أجل هذه الوظيفة، وهي:

أن يمتلك الشخص المتقدم القدرة على إدارة الوقت وأن يستطيع التواصل مع الآخرين.

لابد أن يكون لدى الشخص القدرة على التحدث والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يجب أن يكون الشخص مُتقن لمهارات الحاسب الآلي، وأن يكون لديه الخبرة في التعامل مع أدوات مايكروسوفت.

أيضًا أن يمتلك الخبرة في تقييم الأداء مع صياغة الأداء الأساسية.

أخصائي خدمات لوجيستية

على أن تكون هذه الوظيفة متوفرة في فرع الهيئة في مدينة ينبع، والغرض من الوظيفة تطوير ومراجعة متطلبات الإدارة الخاصة بممرات الخدمات الصناعية واللوجستية، على أن تكون الشروط المطلوبة للوظيفة:

أن يكون الشخص قد حصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (الهندسة الكیمیائیة أو الهندسة الصناعية أو الهندسة المیكانیكیة أو الهندسة المدنية)

أيضًا أن يكون لديه خبرة في هذا المجال مدة لا تقل عن 3 سنوات.

الوظيفة متاحة للرجال فقط.

رئيس قسم الخدمات المكتبية

هي وظيفة متاحة في مدينة جازان، لها عدد من الشروط يكون على النحو التالي:

لابد أن يحصل الشخص على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو الإدارة العامة.

أن يكون لديه الخبرة في هذا المجال مدة لا تقل عن 6 سنوات.

الخاتمة

بهذا نكون أوضحنا بعض وظائف الجديدة المطروحة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع توضيح الشروط الخاصة بكل وظيفة، على أن يكون التقديم في الوظائف من خلال النافذة الخاصة بالهيئة الملكية على الشبكة العنكبوتية.