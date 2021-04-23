انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 23/4/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 عدد جديد من الوظائف وفرص العمل المتاحة لجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات والمصانع والهيئات في مختلف التخصصات الوظيفية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية.

تضمنت جريدة الوسيط اليوم الجمعة مجموعة متميزة من فرص العمل الخالية في مختلف التخصصات وتناسب جميع المؤهلات من ” محاسبين وسائقين وسكرتارية وفنيين في مختلف التخصصات ومهندسين ومحللين بيانات ومندوبين مبيعات ومحامين وتلي سيلز وشيفات وطباخين و ويتر وكاشير وصيادلة ومساعدين صيادلة و ممرضين وممرضات وعمال وعاملات وغيرها من الوظائف، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف واهم الوظائف الخالية والمعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 23/4/2021

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 23/4/2021

مطلوب سائقين للعمل فور بشركة تجارية كبرى. مطلوب مساعدين صيادلة للعمل بصيدلية بالهرم. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال البنوك. وظائف خالية بشركة مستلزمات طبية ومواد غذائية. مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة خدمات صيانة بمرتبات مجزية. وظائف خالية بشركة استيراد وتصدير بأكتوبر. مطلوب اصطاف للعمل بكبرى المطاعم السياحية بالتجمع الخامس. وظائف خالية بشركة تجارية كبرى.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف الوسيط pdf اليوم الجمعة 23/4/2021 على مصر فايف.