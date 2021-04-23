جدارة ورابط وشروط التسجيل في الوظائف الإدارية لوزارة التعليم

يزداد البحث من قبل الشباب الباحث عن وظائف أو الالتحاق بعمل بوظيفة تلبي تطلعات المواطنين وتقضي على البطالة، وتكفيهم ذل السؤال والإنفاق على المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم عامة والمملكة خاصة في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فقد فتحت وزارة التربية والتعليم فرصة وظائف من خلال النظام الموضوعي لتعيين عدد معين من الشباب في الوظائف الشاغرة، بما في ذلك بعض التخصصات التالية: (الإدارة والتعليم والصحة)، وذلك من خلال الدخول عليها عبر منصة جدارة، وهي منصة إلكترونية أطلقتها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لتسهيل عملية التوظيف حيث أنها وسيط بين جهة راغبة في العمل و المتقدمين لهذه الوظائف بسهولة وبساطة من المنزل ، كما توفر المنصة العديد من للمواطن السعودي ، والمنصة ذات مصداقية عالية لأنها تابعة لإحدى الهيئات الحكومية.

شروط التسجيل في الوظائف الإدارية :

نوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعينا شروط التقديم للحصول على الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها الوزارة، و ليتمكن الشخص من الحصول عليها يجب أن تتوافر به شروط التقديم وهي:

يجب أن تتوافر شروط التقديم من بين أمور أخرى للمناصب الإدارية في وزارة التربية الوطنية. يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية السعودية لتتمكن من شغل مناصب إدارية في وزارة التربية. الاستثناءات هي أولئك الذين نشأوا مع آبائهم خارج المملكة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في المملكة العربية السعودية. إذا حصلت على مؤهل من خارج المملكة العربية السعودية ، فيجب عليك تقديم مؤهل أكاديمي معادل يجب ألا تتولى الوحدة أي وظيفة أخرى في الحكومة ضرورة توفير كافة المعلومات والمستندات وشهادات الخبرة المتعلقة بالعمل المنجز يجب أن يتصرف بشكل جيد ويجب ألا يكون متورطًا في جريمة تشهير أو عقوبة. يجب أن يخضع المرشحون للمناصب الإدارية مقابلة فردية يجب التحقق من البيانات بشكل جيد ومراجعتها على موقع جدارة.

التسجيل في الوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم:

أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن رابط التسجيل في الوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم السعودية، ويتم التسجيل في خطوات معينة نعرضها من خلال هذا المقال وهي:

تحتاج إلى الحصول على منصة جدارة يجب عليك تسجيل الدخول مرة أخرى ، أدخل اسمك الكامل وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك أي حساب ، فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب جديد بالنقر فوق زر ارتباط التسجيل الجديد تحديد جنس المتقدم سواء أكان ذكرًا أم أنثى. أدخل تاريخ ميلادك. سجل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب. يجب على الشخص الطبيعي إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ، بما في ذلك الهوية الوطنية ، بغض النظر عما إذا كان ذكرا أو أنثى. يجب عليك إدخال اسمك الكامل وحالتك الطبية ودرجتك الأكاديمية وتفاصيل الاتصال ثم كلمة المرور الخاصة بك. والنقر على تسجيل جديد.

عند الدخول على الإعلان الذي يعرض الوظائف الإدارية المتاحة بوزارة التربية والتعليم ويتم التقديم عليها من خلال نظام جدارة، يجب التأكد من إدخال التخصص الذي ترغب في الحصول عليه، والتأكد من أن البيانات صحيحة ثم مراجعة البيانات والتحقق منها والموافقة عليها، ثم الالتزام بالمهام الإدارية لبرنامج جدارة.

رابط التسجيل في الوظائف الإدارية بوزارة التعليم :

ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الإعلان عن الوظائف الإدارية من خلال المواقع الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي زادت عمليات البحث من قبل الأشخاص الراغبين في التقدم للحصول على هذه الوظائف، حيث يمكن لكل من الرجال والنساء التقديم بشرط أن يتوافر بكلاً منهما الشروط التي يتم ذكرها أعلى المقال، مع مراعاة ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية بدقة لتسجيل الدخول إلى نظام جدارة وتتبع طلباتهم الوظيفية ومقارنتها بدرجاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى إمكانية عرض الوظائف الشاغرة المتاحة للشخص المتقدم بسهولة من خلال تنزيل دليل الدرجات التلقائية من موقع الوزارة، وفيما يتعلق بالتقدم للعمل الإداري مع وزارة التربية والتعليم ، فقد أشارت الجهات المعنية إلى رابط يمكن للفرد التقدم له بالذهاب إلى منصة جدارا والنقر على العمل الإداري بوزارة التربية والتعليم رابط الوظائف الإدارية لوزارة التعليم في الموقع الالكتروني للوزارة ثم انتظر حتى تتاح الوظائف الشاغرة.

خطوات الدخول على منصة جدارة:

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد

يتم فتح صفحة تلقائية لبوابة النفاذ الوطني الموحد

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

التأكد من كتابة الرمزالمرئي بشكل صحيح كما هو موضح بالصورة