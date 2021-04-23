رابط وظائف وزارة الدفاع للتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية من الرجال والنساء

إليكم رابط وزارة الدفاع للتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية من الرجال والنساء لشغل الوظائف العسكرية المختلف بكافة قطاعتها من حملت الثانوية العامة وخريجي الجامعات فمن هنا يبحث الكثير من الراغبين في التقديم عن رابط وظائف وزارة الدفاع للتجنيد. وعلى من تنطبق عليه المعايير وشروط القبول في شغل تلك الوظائف فقد أتاحت وزارة الدفاع رابط التقديم عبر بوابة التجنيد الموحد والأفرع التابع لها التقديم تعبئه كافة البيانات المطلوبة من المتقدم ورفع اهم الوثائق و المستندات التي يجب أرفاقها من خلال هذا المقال سوف نعرض على حضراتكم شروط وطريقة وموعد ورابط التقديم لشغل لوظائف الدفاع للتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية من الرجال والنساء.

موعد التقديم لشغل الوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التجنيد الموحد للرجال والنساء عن باب القبول و موعد التقديم لالتحاق بالوظائف العسكرية الشاغرة من النساء والرجال 1442 علي رتبه (جندي )الى رتبه (رقيب) ابتداء من يوم 2021/4/25 ميلاديا وينتهي من يوم2021/5/10 ميلاديا.

خطوات ورابط التقديم عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية

قد أشارت وزارة الدفاع على من يرغب فى التقديم عليه ملء استمارات التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية عبر رابط بوابة القبول الموحد الإلكترونية.

يجب على المتقدم لتلك الوظائف أن يكون سعودي الأصل والمنشأ. يستثنى من تربي ونشا مع والديه خارج المملكة في خدمة البلاد. يشترط ألا يقل السن عن 17 عاما ولا يتعدى عن 40 عاما. يشترط على المتقدم ألا يكون ملتحق بأي وظيفة من جهة حكومية. ألا يكون سبق له الحكم عليه في قضايا جنائية قانونية مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يكون حاصل على المؤهلات التي نشرت فى اللائحة التنفيذية التابعة لفروع القوات المسلحة. ألا يكون سبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. ألا يكون تم فصله مسبقا من احدي الكليات العسكرية. يشترط أن يتناسب الطول مع الوزن طبقا للوائح الصحية. الطول المطلوب 160 سم. يجب اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية والكشف الطبي. يشترط أن يكون لائق بدنيا وطبيا للخدمة العسكرية.

شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع