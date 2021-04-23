نقدم لكم وظائف وزارة الدفاع فتح باب القبول التجنيد الموحد للرجال والنساء 1442 في مختلف فروع وقطاعات القوات المسلحة للقوات البرية والجوية والبحرية و الدفاع الجوي ضمن فروع القوات المسلحة و سلم الرواتب العسكرية رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي ومن يرغب فى الالتحاق في وظائف وزارة الدفاع 1442 للتجنيد من الجنسين الرجال والنساء يشترط أن يكون من حملت مؤهل البكالوريوس والدبلوم الفني وأيضا المهني ومن حملت الثانوية العامة سوف نقوم بشرح مبسط لطريقة التقديم على موقع وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد الخاص بوظائف وزارة الدفاع 1442 التجنيد الموحد من الرجال والنساء واهم وشروط القبول.

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية والمنشأ واستثنى من ذلك من نشا مع والديه خارج البلاد في خدمة المملكة العربية السعودية. ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 40 عاما. ألا يكون ملتحق بوظيفة حكومية. يجب أن تتوافر لدى الفرد صاحب المؤهل الفني مؤهلات تحددها اللائحة التنفيذية. يشترط على المتقدم حصوله علي كافة المؤهلات المطلوبة للوظيفه. يشترط على المتقدم ألا يكون متزوج من غير سعودية أي (أجنبية) ويفضل ألا يكون متزوجا. ألا يكون قد سبق فصله من احدي القطاعات العسكرية. ألا يكون سبق له أداء الخدمة العسكرية. أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية. يشترط أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه فيجب أن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم. يشترط على المتقدم أن يكون خالي من العاهات أي لائق طبيا للخدمة العسكرية. يجب أن يتمتع بسمعة طيبة و غير محكوم عليه بقضايا مخلة بالشرف والأمانة. وأخيرا يجب اجتياز جميع المقابلات والاختبارات و اجراءات القبول طبقا للشروط والضوابط المعلن.

شروط القبول والتسجيل في بوابة التجنيد الموحدموعد التقديم على وظائف القوات المسلحة

بعد إعلان وزارة الدفاع السعودي لإجراءات التقديم عبر بوابة التجنيد الموحد و فتح باب القبول من الجنسين لعام 1442 يمكن التقديم على شغل الوظائف العسكرية المختلفة بجميع القطاعات وذلك من بداية يوم الجمعة الموافق 11 من رمضان 1442 الموافق 23 أبريل 2021 وسوف ينتهي باب القبول يوم 2021/5/10 ميلاديا وقد سبق وقد أعلنت الوزارة عن عدة ضوابط وأحكام ومعايير هامة فيجب تطبيقها على من يرغب في شغل احدي هذه الوظائف وبعد الانتهاء من المقابلات الشخصية واجتياز كافة الاختبارات وعمل كافة الكشوفات الطبية مع تطبيق الاجراءات المنظمة لترشيح المتقدمين و ذلك بناء على قواعد المفاضلة بينهم.

اجراءات التقديم علي بوابة التجنيد الموحد.

أولا اللجوج عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد.

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رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع السعودي

لمن يرغب فيه التقديم عبر بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع السعودي سواء كان من الرجال أو النساء من حملة المؤهلات والتي قد سبق وذكرناها فى اعلى المقال عليه الدخول على رابط بوابة القبول الموحد الإلكترونية وتسجيل كافة البيانات الخاصة به في أستمارة التقديم وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية بعد انطباق كافة الشروط والضوابط المعلن عنها من وزارة الدفاع.