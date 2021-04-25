tajnid: رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 بوابة التجنيد والقبول الموحد اليوم الأحد 13 رمضان

ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية tajnid.mod.gov.sa الرسمية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن توفر وظائف عسكرية للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي، وقد أعلنت إدارة القبول والتجنيد الموحد عن بدء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثالث عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ الخامس والعشرون من شهر أبريل الجاري، ويتم التقديم في وزارة الدفاع ن طريق الدخول إلى بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية التي يمكنكم الدخول إليها عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية متمثلةً في الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن توفر وظائف عسكرية للجنسين “رجال – نساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية للتعيين بعد القبول النهائي بمن تتوافر لديه أو لديها الشروط الواجبة على رتبة من رقيب وحتى جندي بمناطق المملكة.

وقد أوضحت الإدارة العامة للتنجيد والقبول أنه يتم تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية عن طريق زيارة بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمية التابعة للوزارة، كما أوضحت الإدارة أن شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها لدى المتقدم أو المتقدم وإجراءات التقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها مرفقة بالموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة.

فمن يرغب في قراءة الشروط أو الإطلاع على شروط تسجيل وزارة الدفاع للرجال أو النساء 1442، يمكنه ذلك من خلال شروط وزارة الدفاع للتقديم بالوظائف عبر موقع ثقفني، كما يجب الالتزام بالموعد المحدد للتقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها رسمياً، كما يجب العلم أنه لا يتم تسجيل وزارة الدفاع عن طريق بوابة ابشر التوظيف الإلكترونية، وإنما عن طريق بوابة التجنيد الموحد باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التجنيد الموحد (mod.gov.sa) الرسمي.

التسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للفترة القادمة للوظائف العسكرية الخاصة بالرجال والنساء اعتباراً من الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م الجاري، ويجب العلم أنه رابط تقديم وزارة الدفاعفي حال ليس لدى المتقدم أو المتقدمة نتيجة التحصيلي أو القدرات أن يكتب في خانة التحصيلي أو القدرات رقم “صفر”.

ومن يرغب في الحصول على رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول أو رابط دخول وزارة الدفاع تقديم الوظائف العسكرية التي من المقرر أن يُتاح التقديم عليها اليوم، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.